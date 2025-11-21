Donald Trump dio a conocer la firma de una orden ejecutiva que reduce los aranceles a varios productos que Estados Unidos importa desde Brasil.

La gran mayoría de productos que contarán con arancel reducido son de orden alimenticio, como frutas, verduras y carne.

Brasil (Unsplash)

¿Cuáles son los productos de Brasil a los que Trump quitó el arancel?

De acuerdo con la orden ejecutiva firmada por Donald Trump, los productos de Brasil que quedan sin arancel son los siguientes:

Café

Té

Frutas tropicales

Jugos de frutas

Cacao

Especias

Plátanos

Naranjas

Tomates

Carne de res

Fertilizantes

Hasta hace unos días, todos estos productos de Brasil tenían un arancel del 40% por parte de Donald Trump a inicios de 2025.

Sin embargo, tras un largo análisis, se decidió quitar el mencionado impuesto de manera inmediata.

¿Por qué Trump eliminó el arancel a productos de Brasil?

Donald Trump había colocado un arancel del 40% a todos los productos importados desde Brasil a inicios de 2025, como una especie de castigo por el juicio a Jair Bolsonaro, alegando una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.

No obstante, aunque no fue reconocido de manera oficial por Donald Trump, el arancel a los productos de Brasil provocó que alimentos de consumo básico elevaran su costo de manera dramática.

Lo cual a su vez ha elevado el costo de vida promedio entre la población de Estados Unidos, quienes ya no pueden acceder a alimentos y bebidas debido a que su precio es “impagable” para la mayoría.

Lo anterior de acuerdo con varias encuestas hechas en Nueva York, una de las ciudades más caras del mundo, donde la población está sufriendo más el alza de los precios en la canasta básica .

Asimismo, la llegada del Día de Gracias también tendría que ver en esta decisión, pues con los aranceles, el consumo se vería reducido; algo que no conviene a Donald Trump, quien ha alegado que la cena será la más barata en mucho tiempo.

Aunque varios analistas contradicen al presidente de Estados Unidos, señalando que no es que sea más barata, sino que será menos sustanciosa, debido a que no se podrá comprar la misma cantidad de comida que en otros años.