Un muerto y cinco heridos fue el saldo de un tiroteo perpetrado durante el Aarauer Rave, un festival de música techno que se realizaba en un hipódromo de la ciudad de Aarau, al norte de Suiza.

El diario suizo Blick informó que las detonaciones se produjeron antes de las 3:00 horas de este domingo 30 de agosto, mientras que reportes policiales indicaron que el responsable se dio a la fuga.

Autoridades abrieron una investigación para buscar al autor de los disparos en el hipódromo de Aarau, donde se estima que había alrededor de 3 mil personas al momento del tiroteo.

Uno de los testigos dijo haber escuchado disparos en ráfaga cuando comenzó el ataque.

Continúa la búsqueda de tirador en Suiza

Tras el ataque, fuerzas de seguridad suizas desplegaron un operativo que incluyó un helicóptero del Ejército, todo a la par de que el área era acordonada.

Autoridades pidieron a la ciudadanía no acercarse a la zona. También recomendaron evitar en los próximos días una piscina pública ubicada a pocas calles del hipódromo Aarau.

🇨🇭 BREAKING: Shots fired overnight at the Aarauer Rave techno festival in Aarau, Switzerland. Police confirm multiple victims and a major operation is underway as the area remains sealed off.

Citing witnesses (via Blick) have mentioned four suspected perpetrators, three dead,… — The Tectonic (@thetect0nic) August 30, 2026

Por lo pronto, continúa la búsqueda del responsable, para lo cual la policía pidió que cualquier tipo de información en torno al ataque sea reportada.

Hasta el momento, se desconoce si una persona o varias fueron las responsables del tiroteo. Del mismo modo, no se sabe cuál es el el móvil o si se trata de algún atentado.

Del mismo modo, autoridades solicitaron a asistentes del evento o testigos aledaños del hipódromo que compartan vía redes sociales fotos y videos del momento para el apoyo de las investigaciones.

De acuerdo con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, la persona fallecida, una joven de 22 años, y dos de los heridos eran connacionales.

La identidad del resto de las víctimas continúa bajo reserva.