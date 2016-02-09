Ciudad de México.- A través de la red social de Twitter, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, lanzó una severa crítica a su similar mexicana, Claudia Ruiz Massieu, luego de que ésta tarde se reunió con Lilian Tintori, esposa del opositor la esposa del opositor Leopoldo López.

La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela consideró que, al aceptar dicha reunión, Ruiz Massieu apoya acciones terroristas en el país sudamericano.

“Olvida las terribles violaciones a los derechos humanos ocurridos en su país”, manifestó Delcy Rodríguez, a través de su cuenta en la red social twitter.

Además, manifestó su rechazo a las declaraciones brindadas por la canciller mexicana tras la reunión, en la que también estuvo presente la madre de Leopoldo López, para solicitar la impunidad del responsable del plan insurreccional, que dejó 43 venezolanos fallecidos en 2014.

se hace eco de campaña apátrida contra Venezuela violando el Derecho Internacional q rige relaciones internacionales {username} (@DrodriguezVen) February 8, 2016

apoya acciones terroristas en Venezuela y olvida las terribles violaciones a los DDHH ocurridos en su país {username} (@DrodriguezVen) February 8, 2016

Con información de La Razón.