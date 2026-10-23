La revista Consumer Reports puso bajo la lupa una de las botanas más populares entre los consumidores Takis Fuego, tras detectar un contaminante asociado al cáncer.

Dicho contamimente detectado en Takis Fuego se trataría del glicidol, una sustancia química catalogada como carcinógeno genotóxico.

Lo que quiere decir que el glicido tiene la capacidad demostrada de alterar o dañar directamente el ADN, incrementando el riesgo de desarrollar tumores.

Glicidol, el contaminante asociado al cáncer se forma en fabricación de Takis Fuego

Uno de los detalles que Consumer Reports precisó tras detectar glicidol, el contaminante asociado al cáncer en Takis Fuego, es que esta sustancia se forma en la fabricación de la botana.

Se precisa que una pequeña porción de 12-14 chips de Takis Fuego contiene seis veces el límite de glicidol, mismo que está permitido en las leyes de control de sustancias tóxicas de Estados Unidos.

Sin embargo, lo importante sería mejorar la producción de Takis Fuego, ya que el glicidol, se forma en su fabricación, evidenciando los riesgos químicos invisibles que se esconden en los alimentos ultraprocesados.

Ya que el glicidol en Takis Fuego es una sustancia química que se forman “involuntariamente” durante la producción a altas temperaturas.

Y por lo que los expertos dicen que para evitar esta formación química en Takis Fuego, la solución es muy sencilla, usar métodos probados que permitirían elaborar estos productos sin residuos químicos, sin embargo, esto implica una inversión extra.