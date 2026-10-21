Emma Coronel aseguró que terminó su libertad condicional en Estados Unidos, un año antes de la fecha prevista originalmente por las autoridades.

La esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán explicó que un juez federal revisó su comportamiento y determinó concluir anticipadamente la supervisión judicial.

Durante una transmisión en vivo, Emma Coronel Aispuro afirmó que sus obligaciones legales terminaron y respondió a quienes señalan que continúa bajo vigilancia estadounidense.

¿Por qué terminó antes la libertad condicional de Emma Coronel?

Emma Coronel explicó que los agentes revisaron su cumplimiento de las condiciones impuestas y determinaron que merecía concluir la libertad condicional un año antes.

La exreina de belleza también señaló que podría existir algún tipo de monitoreo, aunque aclaró que eso no significa permanecer bajo libertad condicional.

Emma Coronel Aispuro (KENA BETANCUR / AFP)

Su proceso judicial comenzó en febrero de 2021, cuando fue detenida en Virginia por autoridades estadounidenses durante un operativo encabezado por el FBI.

En junio de ese año, se declaró culpable de conspiración para distribuir drogas, conspiración para lavar dinero y participación en transacciones vinculadas con narcotráfico.

En noviembre de 2021, un juez federal la sentenció a 36 meses de prisión y al pago de una multa aproximada de 1.5 millones de dólares.

Coronel recuperó su libertad en septiembre de 2023 y posteriormente quedó sujeta a cuatro años de supervisión federal, inicialmente previstos hasta septiembre de 2027.

En enero de 2026, su defensa había solicitado terminar anticipadamente esa medida, argumentando que había cumplido sus obligaciones, pagado las sanciones y mantenido buen comportamiento .

Según lo expuesto por Emma Coronel, la resolución favorable cerraría una etapa judicial iniciada con su detención, aunque sus declaraciones no eliminan sus antecedentes penales.