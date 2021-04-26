Roma.- Seif al-Islam, hijo del fallecido líder libio Muamar Gadafi, será juzgado por crímenes contra la humanidad en septiembre próximo en la ciudad libia de Zintan, donde permanece detenido desde noviembre pasado, anunció hoy la Fiscalía General local.

“Un comité de la oficina de la fiscalía ha concluido su investigación sobre los crímenes cometidos por al-Islam desde que comenzó la revolución, el 15 de febrero de 2011, hasta su detención y ha preparando el pliego de cargos”, dijo un vocero de la fiscalía.

El portavoz Nasser Taha Baara precisó que el hijo de Gadafi será juzgado en la ciudad de Zintan, 160 kilómetros al suroeste de Trípoli, que dispone de un tribunal que puede ser equipado para un juicio de esta importancia al que podrá asistir la prensa.

“Zintan es una ciudad de Libia y la ley nos permite juzgar a al-Islam en la mayoría de las ciudades libias, en la medida en que sus crímenes conciernen a todo el país”, subrayó Baara, citado por la cadena árabe Al Arabiya.

Seif al-Islam, de 40 años de edad, es objeto de una orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad perpetrados durante la revuelta popular que provocó la caída del régimen y la muerte de Gadafi, el 20 de octubre de 2011.

El tribunal internacional ha manifestado su preocupación de que Libia no esté lista para ofrecer a al-Islam un juicio justo.

A finales de julio pasado, el hijo de Gadafi pidió ser enjuiciado en Holanda, tras insistir en que un proceso en Libia sería equivalente a un asesinato.