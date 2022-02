Rusia explota contra CNN: ¿Alguien ha estado alguna vez en Donbas?

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov explotó contra un periodista de CNN durante una conferencia de prensa y cuestionó si había estado en Donbas, una de las zonas separatistas de Ucrania.

El funcionario ruso salió de sus casillas luego de que periodista Matthew Chance de CNN le preguntara su buscarían decapitar a los líderes ucranianos.

Ante la pregunta constante sobre la posible ejecución de los líderes de Ucrania, Lavrov, aseguró que los periodistas “no están escuchando” y resaltó que no buscan atacar al pueblo.

Nadie habla de lo que ocurre en Donbas desde hace 8 años, reclama Lavrov

Sergey Lavrov reclamó que ninguno de los “periodistas occidentales” ha hablado de lo que ocurre en Donbas desde hace 8 años.

Asimismo, cuestión el porqué no se ha cubierto lo que ocurre en la línea de contacto occidental que ha sido controlado por los últimos 8 años por el gobierno de Ucrania.

Lavrov aseguró que ni siquiera ahora que se encuentran “preocupados” por la situación de Kiev, han investigado sobre la situación de Donbas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia reclamó que los medios occidentales no han visto como las autoridades de Ucrania destruyen escuelas.

Además, reclamó que nadie ha visto como bombardean playas con niños y asesinan a mujeres con bebés en brazos.

“¿Ha estado alguien de la CNN en el propio Donbas? ¿Han visto cómo se destruyen las escuelas? ¿Cómo se mata a las mujeres que llevan bebés en brazos? ¿Cómo se bombardea una playa de niños? ¿Ha estado alguien allí alguna vez?” Sergey Lavrov, ministro Relaciones Exteriores de Rusia

También resaltó que no hay ataques a la infraestructura civil y no se ha atacado a militares de Ucrania que no estén asociados “a los lugares de ataque militar”.

Lavrov asegura que no se atacará al pueblo de Ucrania; Rusia quiere detener a neonazis

Sergey Lavrov aseguró que el posicionamiento de Valdimir Putin, presidente de Rusia resaltan que no se atacará al pueblo de Ucrania.

Además, aclaró que tampoco se tratará a los miembros de las Fuerzas Armadas ucranianas “de forma humillante”

El funcionario ruso aseveró que actualmente se gobierna Ucrania bajo un régimen de mecanismo de control de Occidente, liderado por Estados Unidos y por los neonazis.

“Se trata de no permitir que los neonazis y los que promueven los métodos de genocidio gobiernen este país” Sergey Lavrov, ministro Relaciones Exteriores de Rusia

Asimismo, dijo que Rusia s iempre ha sido partidaria de encontrar una solución diplomática y recordó que se ha intentado persuadir a Kiev de mantener los acuerdos de Minsk.

Estos fueron firmados el 5 de septiembre de 2014 por

Ucrania

La Federación Rusia

La República Popular de Donetsk

La República Popular de Lugansk

Los acuerdos de Minsk proponían asegurar un alto al fuego, así como la supervisión y verificación de este por la OSCE.

Asimismo, se acordó la creación de zonas de seguridad en las regiones fronterizas entre Ucrania y Rusia, así como tomar acciones para mejorar la situación humanitaria de la región Donbas.