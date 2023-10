El viernes 13 de octubre murió a los 80 años Louise Glück, autora de poemas y ganadora del Premio Nobel de Literatura.

La muerte de Louise Glück la confirmó su editor, Jonathan Galassi, a la agencia internacional Associated Press.

A través de redes sociales, se comenzó a recordar la vida y obra de Louise Glück; aquí te decimos quién fue.

¿Quién fue Louise Glück, ganadora del Nobel de Literatura en 2020?

La poeta Louise Glück nació el 22 de abril de 1943, en Nueva York, Estados Unidos; su primer libro, Primogénita, lo publicó a los 28 años de edad.

De acuerdo con algunas entrevistas, Louise Glück siempre supo que quería; sin embargo, también se planteó la posibilidad de ser actriz.

Louise Glück (Reuters)

No obstante, Louise Glück desechó la idea de ser actriz tras una ‘batalla’ con la idea de su madre.

Así como por la búsqueda de sí misma manifestada en una anorexia nerviosa; finalmente, se dedicó a la literatura.

Debido a su enfermedad, Louise Glück tardó en incorporarse a la universidad, pero asistió a talleres de poesía en la Universidad de Columbia.

Louise Glück estuvo en terapia durante 7 años y, como se mencionó, publicó su primer libro en 1968 mientras trabajaba como secretaria.

Su segundo libro, una recopilación de poemas, lo publicó en 1971.

Louise Glück (Reuters)

Su libro más importante sería El iris salvaje, por el que recibió el Premio Pulitzer y el Premio William Carlos Williams.

Otros libros fueron:

El Triunfo de Aquiles (1985)

Ararat (1990)

Vita Nova, novela (1999)

Las siete edades (2001)

Averno (2006)

Una vida de pueblo (2009)

Louise Glück ganó el Premio Nobel de Literatura en 2020, a sus 77 años de edad, lo que la convirtió en la décimosexta mujer en obtener el galardón.

Louise Glück (Reuters)

Esto sabemos de la familia de Louise Glück

Sobre la vida privada de Louise Glück, se sabe que estuvo casada en dos ocasiones -ambos terminaron en divorcio- y tuvo un único hijo del segundo matrimonio.

Louise Glück era tía de la actriz Abigail Savage -de 39 años de edad- quien participó en Precious y la serie de Netflix, Orange Is the New Black.