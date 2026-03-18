Carolyn Bessette fue una publicista de moda estadounidense que alcanzó fama internacional tras casarse con John F. Kennedy Jr., convirtiéndose en referente de estilo minimalista.

Reconocida por su elegancia discreta y vida reservada, Carolyn Bessette dejó huella en la cultura popular de los noventa, consolidándose como uno de los íconos más influyentes.

¿Quién fue Carolyn Bessette?

Carolyn Bessette-Kennedy fue una publicista de moda estadounidense, reconocida por su trabajo en la industria y por ser esposa de John F. Kennedy Jr.

También es recordada como un ícono de estilo de los años 90.

Carolyn Bessette y John Kennedy (John Mathew Smith / celebrity-photos.com (CC BY-SA 2.0))

¿Cuántos años tenía Carolyn Bessette al morir?

Carolyn Bessette nació el 7 de enero de 1966. Falleció el 16 de julio de 1999 a los 33 años de edad.

¿Quién fue el esposo de Carolyn Bessette?

Su esposo fue John F. Kennedy Jr., hijo del expresidente John F. Kennedy.

¿Qué signo zodiacal era Carolyn Bessette?

Carolyn Bessette nació bajo el signo de Capricornio.

¿Quiénes eran los hijos de Carolyn Bessette?

Caloryn Bessette no tuvo hijos.

¿Qué estudió Carolyn Bessette?

Carolyn Bessette estudió Educación en la Universidad de Boston. Posteriormente orientó su carrera hacia el mundo de la moda y las relaciones públicas.

¿En qué había trabajado Carolyn Bessette?

Carolyn Bessette trabajó principalmente en la industria de la moda como:

Publicista en la marca Calvin Klein

Encargada de relaciones públicas y manejo de imagen de clientes importantes

Antes de eso, también tuvo trabajos iniciales en:

Modelaje ocasional

Atención al público en tiendas de moda