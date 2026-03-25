Sarah Mullally se convirtió en la Arzobispa 106 en Canterbury, Reino Unido, siendo la primera de su género en presidir la iglesia anglicana.

Pero ¿Quién es Sarah Mullally? Te compartimos más sobre la primera Arzobispa con los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Sarah Mullally se convierte en la primera Arzobispa de Canterbury

¿Quién es Sarah Mullally?

Sarah Elisabeth Mullally es una obispa de Londres desde el 2018. Sin embargo, el 25 de marzo de 2026 se convirtió en la primera Arzobispa en llegar la iglesia anglicana de Canterbury.

Sarah Mullally nació en Woking, una ciudad de Inglaterra, siendo miembro de una familia compuesta por cuatro hermanos.

A los 16 años, Sarah Mullally decidió comenzar a estudiar el cristianismo, siendo que a partir de esa edad inició su camino por la iglesia.

Sarah Mullally, Arzobispa de Canterbury. (Especial)

La Arzobispa ha hablado abiertamente de su dislexia y la dificultad que tiene para hablar y leer, además de compartir su pasión por cocinar, pasear y pintar cerámica.

¿Qué edad tiene Sarah Mullally?

Sarah Mullally tiene 63 años de edad, pues nació el 26 de marzo de 1962.

¿Quién es el esposo de Sarah Mullally?

El esposo de Sarah Mullally es el arquitecto informático Eamonn Mullally de Irlanda.

¿Qué signo zodiacal es Sarah Mullally?

Sarah Mullally es del signo zodiacal de Aries, pues nació un 26 de marzo.

Sarah Mullally, Arzobispa de Canterbury. (Henry Nicholls/AFP / AFP)

¿Cuántos hijos tiene Sarah Mullally?

Sarah Mullally tiene dos hijos quiénes son Liam y Grace.

¿Qué estudió Sarah Mullally?

Sarah Mullally estudió la secundaria en Winston Churchill y más tarde en el Woking Sixth Form College.

La obispa también estudió en el Politécnico de South Bank, así como en Heythrop College de la Universidad de Londres.

Para su formación como obispa, Sarah Mullally estudió en el Instituto Teológico del Sudeste.

¿En qué ha trabajado Sarah Mullally?

Sarah Mullally trabajó como enfermera en el Servicio Nacional de Salud, así como en el Hospital Westminster y Hospital Chelsea.

Sarah Mullally también tuvo un cargo en el gobierno de Inglaterra, como Directora General de Enfermería del Gobierno para Inglaterra en el Departamento de Salud.

Cuando Sarah Mullally se ordenó llegó a ser:

Tesorera de la catedral de Salisbury

Obispa auxiliar de Crediton en Exeter

Obispa de Londres en la catedral de San Pablo

Miembro del cuerpo de oradores de la Cámara de los Lores

Actualmente, Sarah Mullally es Arzobispa de Canterbury.

Sarah Mullally, Arzobispa de Canterbury. (Henry Nicholls/AFP / AFP)

Sarah Mullally se convierte en la primera Arzobispa de Canterbury

La obispa Sarah Mullally fue nombrada Arzobispa en la iglesia anglicana de Canterbury en el Reino Unido, convirtiéndose en la primera mujer en este cargo.

Sarah Mullally marca historia en la iglesia anglicana al convertirse en la primera Arzobispa en 500 años de nombramientos.

Fue en octubre de 2025 que se dio a conocer que Sarah Mullally sería la Arzobispa. Sin embargo, el hecho se formalizó el 25 de marzo de 2026 y que tuvo la presencia del príncipe y princesa de Gales.

Príncesa y Príncipe de Gales. (Jordan Pettitt/AFP / AFP)

Sarah Mullally es conocida por ser una obispa ‘liberal’ que además de decirse feminista, habla de un amor libre entre personas de la población LGBT, así como el apoyo a elegir abortar o no, aunque se designa provida.