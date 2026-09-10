Sara Netanyahu es una de las figuras más conocidas de la política israelí debido a su matrimonio con Benjamin Netanyahu y a su papel como esposa del primer ministro.

Sin embargo, antes de ocupar ese lugar en la vida pública, desarrolló una carrera como psicóloga educativa, profesión que también ejerció en el servicio psicológico de la Municipalidad de Jerusalén.

¿Quién es Sara Netanyahu?

Sara Ben-Artzi, conocida como Sara Netanyahu, es una psicóloga educativa israelí nacida en Kiryat Tiv’on, cerca de Haifa. Es hija del educador, escritor y poeta Shmuel Ben-Artzi y de Chava Ben-Artzi.

Actualmente es la esposa de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y ocupa por tercera ocasión el papel de esposa del jefe de Gobierno. Sus anteriores periodos comenzaron en 1996 y 2009.

Sara Netanyahu (Instagram | Sara Netanyahu)

¿Cuántos años tiene Sara Netanyahu?

Sara Netanyahu tiene 67 años.

¿Quién es el esposo de Sara Netanyahu?

El esposo de Sara Netanyahu es Benjamin Netanyahu, político israelí y actual primer ministro de Israel.

La pareja se casó en 1991. Antes de su matrimonio con Netanyahu, Sara estuvo casada con Doron Neuberger, relación que terminó en divorcio en 1987.

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¿Qué signo zodiacal es Sara Netanyahu?

Sara Netanyahu nació el 5 de noviembre de 1958, por lo que su signo zodiacal es Escorpio.

¿Sara Netanyahu tiene hijos?

Sara Netanyahu tiene dos hijos con Benjamin Netanyahu: Yair y Avner.

Yair Netanyahu nació en 1991 y Avner Netanyahu nació en 1994.

¿Qué estudió Sara Netanyahu?

Sara Netanyahu estudió Psicología en la Universidad de Tel Aviv, donde obtuvo su licenciatura en 1984.

Posteriormente cursó estudios de posgrado en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Sara Netanyahu (Instagram | Sara Netanyahu)

¿En qué trabajó Sara Netanyahu?

Antes de convertirse en una figura pública, Sara Netanyahu trabajó como evaluadora psicotécnica en la Inteligencia Militar de Israel, donde evaluaba candidatos para cursos y unidades especiales.

También trabajó como evaluadora de niños superdotados, en un centro de rehabilitación profesional del Ministerio de Trabajo y como azafata de El Al.

Posteriormente ejerció como psicóloga educativa en el servicio psicológico de la Municipalidad de Jerusalén, donde realizó diagnósticos y tratamientos para niños y brindó atención a familias.