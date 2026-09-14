Micheál Martin es una de las figuras más influyentes de la política irlandesa contemporánea y actualmente ocupa, por segunda ocasión, el cargo de Taoiseach, equivalente a primer ministro de Irlanda.

Con más de tres décadas de experiencia en la vida pública, ha desempeñado funciones clave en áreas como Educación, Salud, Comercio y Relaciones Exteriores, además de liderar el partido Fianna Fáil.

Antes de dedicarse de lleno a la política, desarrolló una carrera como profesor de Historia, formación académica que marcó el inicio de una trayectoria política de alcance nacional e internacional.

¿Quién es Micheál Martin? Taoiseach de Irlanda (@michealmartintd)

¿Quién es Micheál Martin?

Micheál Martin es un conocido político y profesor de historia irlandes que nació el 1 de agosto de 1960 en Cork, Irlanda.

Cuenta con una amplia trayectoria política tras llegar al Parlamento irlandés en 1989, donde ocupó cuatro cargos de ministerios.

Asimismo, Micheál Martin es conocido por ser el líder del partido Fianna Fáil y actualmente, ejerce por segunda vez el cargo de Taoiseach de Irlanda.

¿Qué edad tiene Micheál Martin, Taoiseach de Irlanda?

Micheál Martin, Taoiseach de Irlanda tiene 66 años de edad.

¿Quién es la esposa de Micheál Martin?

Micheál Martin está casado con Mary O’Shea desde 1990, tras conocerse en la University College Cork.

¿De qué signo zodiacal es Micheál Martin, Taoiseach de Irlanda?

Al haber nacido el primero de agosto, Micheál Martin es de signo zodiacal de Leo.

¿Cuántos hijos tiene Micheál Martin?

Micheál Martin y su esposa Mary O’She tuvieron 5 hijos:

Micheál Aodh de 32 años

Aoibhe de 30 años

Cillian de 25 años E

Ruairí: falleció a las 5 semanas de edad.

Léana: falleció en 2010 a los 7 años, debido a una condición cardíaca

¿Qué estudio Micheál Martin, Taoiseach de Irlanda?

Micheál Martin tuvo sus primeros estudios en la escuela local Coláiste Chríost Rí, tras ello ingresó a la University College Cork (UCC) donde estudios:

Licenciatura en Artes (enfocada en Historia e Irlandés)

Maestría en Artes especializada en Historia Política

Diploma Superior en Educación

¿En qué ha trabajado Micheál Martin?

Micheál Martin tiene una amplia carrera en la política de Irlanda, sin embargo, anteriormente fue profesor de Historia.

Ya como político, Micheál Martin ha ejercido varios puestos como:

Alcalde de Cork entre 1992 y 1993.

Ministro de Educación y Ciencia de 1997 a 2000

Ministro de Salud y Niños de e 2000 a 2004

Ministro de Empresa, Comercio y Empleo: De 2004 a 2008

Ministro de Asuntos Exteriores de 2008 a 2011

Líder de la Oposición de 2011 a 2020

Taoiseach entre 2020 y 2022

Tánaiste (Viceprimer ministro), Ministro de Defensa y de Exteriores de 2022 a enero de 2025

Taoiseach segundo mandato desde enero de 2025