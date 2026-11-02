Este domingo 1 de noviembre de 2026 dio inicio la dirección de María Montserrat Alvarado, de 39 años de edad, al frente del departamento de comunicación del Vaticano.

La mexicana es una ejecutiva de medios que, anterio a su actual nombramiento, estuvo trabajando como directora de operaciones y presidenta de EWTN News, cadena católica de televisión con mayor alcance en Estados Unidos.

De acuerdo con una entrevista de Alvarado para la cadena, su mención como la nueva directora de comunicación del Vaticano se debió a un nombramiento del papa León XIV.

La llegada de María Montserrat Alvarado al Vaticano: primera mujer en el departamento de comunicación

En las misma entrevista, María Montserrat Alvarado declaró que en ningún momento presentó una postulación para el puesto, por lo que su selección al cargo fue poco habitual.

Por otra parte, en declaraciones para la AFP, la fundadora de la revista vaticana Mujeres Iglesia Mundo, Lucetta Scaraffia, aseguró que Alvarado fue elegida por sus méritos como profesionista, señalando sus competencias y cualidades.

La también profesora de Historia en la Universidad La Sapienza de Roma, puntualizó que la nueva directora de comunicación del Vaticano es una muestra de la actitud que el papa León XIV tiene con las mujeres en la actualidad.

Esto debido a que Alvarado es la primera mujer, además de la primera persona no italiana, en ocupar este cargo en la Santa Sede.

El Vaticano (GABRIEL BOUYS / AFP)

En este sentido, Scaraffia declaró que la llegada de María Montserrat Alvarado al Vaticano no solo aportará una “visión mucho más internacional”, sino que también dará pie a trabajar desde una nueva perspectiva.

Como directora de comunicación del Vaticano, Alvarado estará a cargo de de órganos como la agencia Vatican News, Radio Vaticana y el diario L’Osservatore Romano.