La identidad de Juan Sandoval, un ex agente del FBI, está generando interés ante el cuestionamiento del alcance de sus asesorías.

La mención de su nombre se ha multiplicado en medios de comunicación de México y Estados Unidos luego de publicarse que daría asesorías sobre visas pero no se descartan más temas. Te contamos lo que sabemos sobre quién es Juan Sandoval, ex agente del FBI.

¿Quién es Juan Sandoval?

¿Qué edad tiene Juan Sandoval?

¿Quién es la esposa de Juan Sandoval?

¿Qué signo zodiacal es Juan Sandoval?

¿Cuántos hijos tiene Juan Sandoval?

¿Qué estudió Juan Sandoval?

¿En qué ha trabajado Juan Sandoval?

¿Quién es Juan Sandoval?

Juan Sandoval sería un ex agente del Buró Federal de investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

¿Qué edad tiene Juan Sandoval?

Se desconoce la edad de Juan Sandoval, pero se sabe que actualmente vive en San Diego, California.

¿Quién es la esposa de Juan Sandoval?

No se conocen datos de la vida familiar del ex agente del FBI Juan Sandoval.

¿Qué signo zodiacal es Juan Sandoval?

Se desconoce ese dato de Juan Sandoval, solo se sabe que actualmente reside en San Diego.

¿Cuántos hijos tiene Juan Sandoval?

Se desconocen datos familiares de Juan Sandoval.

¿Qué estudió Juan Sandoval?

Se desconocen los estudios formales de Juan Sandoval, pero al haber sido agente del FBI debió haber presentado requisitos como estudios universitarios acreditados por una institución de Estados Unidos y un promedio notable equivalente mínimo a B.

¿En qué ha trabajado Juan Sandoval?

Juan Sandoval, además de haber trabajado en el FBI, daría asesorías por 300 mil dólares.

Las consultorías que se han mencionado han sido sobre trámites de visas, pero no se descarta que asesore sobre otros temas relacionados al gobierno de Estados Unidos.