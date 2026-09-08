Brad Parscale pasó de diseñar páginas web para empresas de la familia Trump a convertirse en una de las figuras más importantes de su estrategia política digital.

Aunque dejó la dirección de la campaña presidencial de Trump en 2020, continuó vinculado a la política, el marketing digital y el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial.

¿Quién es Brad Parscale?

Bradley James Parscale es un estratega político, empresario y consultor estadounidense nacido en Topeka, Kansas.

Comenzó su carrera profesional en el desarrollo de sitios web y posteriormente se especializó en marketing y comunicación digital.

Su relación con Donald Trump comenzó en 2011, cuando empezó a trabajar para la Trump Organization en proyectos digitales.

En 2015, su empresa fue contratada para desarrollar el sitio web de la campaña presidencial de Trump.

Brad Parscale (Gage Skidmore / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)

¿Cuántos años tiene Brad Parscale?

Brad Parscale tiene 50 años.

¿Quién es la esposa de Brad Parscale?

La esposa de Brad Parscale es Candice Blount, con quien se casó en 2012.

¿Qué signo zodiacal es Brad Parscale?

Brad Parscale nació el 3 de enero de 1976, por lo que su signo zodiacal es Capricornio.

¿Brad Parscale tiene hijos?

Brad Parscale tiene tres hijos, aunque dos de ellos, gemelos que tuvo con Candice Blount en 2016, murieron poco después de nacer.

También tiene una hija nacida en 1999, de una relación anterior.

¿Qué estudió Brad Parscale?

Brad Parscale estudió inicialmente en la University of Texas at San Antonio, donde jugó basquetbol con una beca deportiva. Una lesión de rodilla terminó con su etapa deportiva y posteriormente se trasladó a Trinity University, en San Antonio.

En 1999 obtuvo una licenciatura relacionada con finanzas, negocios internacionales y economía.

¿En qué ha trabajado Brad Parscale?

Antes de involucrarse en política, Parscale se dedicaba al desarrollo de sitios web y al marketing digital.

En 2011 comenzó a trabajar para empresas de la familia Trump y posteriormente su firma fue contratada para crear la página de la campaña presidencial de 2016.

Durante aquella campaña se convirtió en el responsable de la estrategia de medios digitales de Trump y tuvo un papel central en el uso de publicidad en Facebook, recaudación digital y segmentación de votantes.

Trump nombró a Brad Parscale como jefe de su campaña de reelección en 2020, después de que ya hubiera dirigido la estrategia digital de la campaña de 2016.