Andrés Mauricio Cáceres Arciniegas, un sargento colombiano retirado, fue reportado como desaparecido en México a mediados de marzo, y encontrado con vida el pasado 24 del mismo mes; te contamos qué le pasó.

De acuerdo con medios colombianos, el sargento primero retirado del Ejército de Colombia, Andrés Mauricio Cáceres Arciniegas, viajó a México el 12 de marzo para iniciar con un trabajo como guardia de seguridad.

No obstante, el sargento colombiano dejó el trabajo al percatarse de lo que se realizaría, posterior a eso, su familia dejó de recibir noticias de él, por lo que se reportó su desaparición.

Finalmente, tras labores de búsqueda de autoridades y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), se dio con su paradero, mismo que confirmó la Embajada de Colombia en México el domingo 24 de marzo.

A continuación te contamos todo lo que sabemos sobre el viaje, la desaparición y el hallazgo de Andrés Mauricio Cáceres Arciniegas, el sargento que viajó a México para obtener mejores ingresos económicos.

Conforme a lo expuesto, Andrés Mauricio Cáceres Arciniegas recibió una oferta laboral por parte de uno de sus compañeros, a quien señalan como “Rodríguez”, y quien ya se encuentra establecido en México.

El hombre señaló que el sargento colombiano retirado trabajaría como guardia de seguridad de un plantío de limones, y que por su trabajo le pagarían 6 millones de pesos colombianos, el equivalente a 30 mil 38 pesos mexicanos.

Según lo señaló la familia del sargento colombiano, la tarea ofrecida era escoltar los camiones de limón en sus traslados, y también se indicó que Andrés Mauricio Cáceres Arciniegas podría viajar a Colombia a visitar a sus familiares cada 6 meses.

Ante esto, el colombiano aceptó el trabajó y viajó a México el 12 de marzo, con destino a Michoacán, donde lo recogería una persona “a la que tenía que contactar”, refirió el medio El Colombiano.

El 17 de marzo, el sargento colombiano se comunicó por última vez con su familia, y después de eso desconectó su teléfono, por lo que no se supo nada de él en días.

“Un amigo de él que estaba allá lo invitó y le dijo que allá iban a trabajar en seguridad y que les pagaban muy bien, y que a los seis meses ellos podían sacar el pasaporte mexicano para poder venir a su casa cada seis meses. El 12 de marzo él salió del aeropuerto de Bogotá al de Medellín y de allí a Ciudad de México. Una vez llegó allá fue al estado de Michoacán. Él me contó todo el tiempo cómo estaba, pero el día domingo a las 6 de la tarde fue la última vez que hablé con él, cuando me dijo que estaba cansado. Y desde ese momento no volvió a conectar su celular”.

Esposa de Andrés Mauricio Cáceres Arciniegas