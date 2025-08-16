Un submarino chileno fue visto cerca de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, y la Secretaría de Marina (Semar) dio una explicación al respecto, ya que se estaban generando rumores; te decimos lo que sabemos.

Algunas publicaciones en redes sociales alertaron que un submarino de Estados Unidos se encontraba en territorio mexicano, por lo que la Semar desmintió este hecho y aclaró su presencia en Puerto Vallarta.

Ante la presencia de este submarino chileno en Puerto Vallarta, la Semar emitió un aviso de seguridad marítima y aclaró qué hace este vehículo extranjero en aguas del territorio mexicano; esto dijo la dependencia.

Esto sabemos sobre la presencia de un submarino chileno en Puerto Vallarta

La Semar informó que la zona naval 12 de Puerto Vallarta, Jalisco, recibiría la visita operacional del submarino Thomson de la armada de Chile, desmintiendo que este fuera del gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado, el submarino chileno permanecerá en Puerto Vallarta hasta el próximo 18 de agosto, días en el que la nave quedará anclada en la bahía de Banderas para luego continuar su recorrido.

A través de sus redes sociales, la Armada de Chile informó el pasado 14 de agosto que el submarino Thomson zarpó con dirección a Estados Unidos para participar en el ejercicio naval internacional DESI de cinco meses.

Con la visita del submarino Thomson de Chile, el gobierno de México y la Semar buscan fortalecer las acciones de cooperación y apoyos mutuos entre las fuerzas armadas de otras naciones.

Submarino chileno en Puerto Vallarta (Captura de pantalla )

Esto recomienda Semar ante la presencia del submarino chileno en Puerto Vallarta

Dado que el submarino chileno permanecerá en Puerto Vallarta por un par de días, la Semar emitió una aviso de seguridad marítima y ciertas recomendaciones a seguir, que son las siguientes:

Que embarcaciones Recreo y Deportiva realicen su navegación respetando el área del submarino chileno

Evitar realizar actividades en jetskis, kayaks, paddles, embarcaciones de remolques de bananas y parachutes cercas de la embarcación

No acercarse ni intentar abordar el submarino chileno

Seguir las recomendaciones y lineamientos de la autoridad marítima