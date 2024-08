📢VEJA: A queda do avião bimotor que vitimou o empresário Arni Alberto Spiering, de 70 anos, nesta quinta (15), na zona rural de Apiacás (MT), também tirou a vida dos netos dele, João Spiering e Arni Spiering, do gerente comercial Ademar de Oliveira e do piloto Helder de Souza. pic.twitter.com/LSAE0QbvTT