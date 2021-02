El impuesto a la Riqueza: Hay mejores formas de recaudar impuestos

La promesa de la 4T, que empresas y personas que no estaban pagando impuestos como era debido, ahora lo hagan.

Los que no pagaban impuestos, ahora sí

En cuestión de impuestos, somos un país que lleva un gran retraso en cuanto a la contribución que dan los ciudadanos para que lo que es público siga funcionando.

Durante años se solaparon grandes deudas hacendarias de empresas millonarias que no estaban pagando sus impuestos como era requerido. La promesa de la 4T fue que las empresas y personas que no estaban pagando impuestos como era debido, ahora lo harían por lo que debería de haber mas recaudación. El gran problema es que no hay tanta recaudación como se tenia pensado, aun y cuando las grandes empresas estuvieran pagando lo que les corresponde en impuestos.

En un país donde gran parte del dinero llega por medio del comercio informal es complicado tener una política hacendaria que haga que estos pequeños y medianos comerciantes, que no pagan impuesto alguno, contribuyan al bien público.

Ahora con la situación de COVID-19, los gobiernos del mundo están buscando la manera de incrementar su recaudación para aplicarla en programas de emergencia para resolver la situación de contagio de esta grave enfermedad.

Al presidente de Argentina se le ocurrió hacer un impuesto único y especial sobre la riqueza. Si alguien tiene un patrimonio de millonario, debería de aportar para ayudar. Esto es mas como una donación involuntaria o el impuesto de Robin Hood donde hay que quitarles a los ricos para darles a todos. De inicio parece una idea muy romántica, pero la verdad es bastante malita.

El impuesto "Robin Hood"

Esta idea del impuesto “Robin Hood” la retomo el diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar y esta proponiendo un impuesto donde se le pida a las personas que tienen mas de 20 millones de pesos una tasa del 2% sobre esta riqueza y de ahí hasta llegar a una del 3.5% para patrimonios mayores a 20 mil millones de pesos.

Otra vez, es una idea muy romántica que en México la gente que tiene aporte una cantidad de su riqueza para que estemos bien todos, pero no es la idea mas inteligente o innovadora. Esta aportación es el camino fácil para recaudar impuestos y tal vez no la mas efectiva o duradera a través del tiempo.

¿Qué sería mejor?

Revisar el sistema tributario, las opciones que se tienen para deducir y si estas deducciones hacen sentido en la situación actual del país. Buscar gravar a el comercio que hacen los informales ahí es donde esta la “gallina de los huevos de oro” pues muchos de ellos disfrutan de lo que se paga con impuestos de los demás sin pagar nada.

Las secretarias de Hacienda y Economía deben de tener dentro de sus filas a personas con una gran inteligencia financiera que pudieran dar alternativas de recaudación para que esta sea justa para todos.

Que va a pasar si la idea del diputado Ramírez Cuellar se convierte en iniciativa, seguramente muchos es estos capitales de mas de 20 millones de pesos volarían a otros países dejando un gran problema a la banca mexicana.

Esperemos que, si se llega a votar sobre esta iniciativa, los demás diputados analicen y lleguen a la conclusión que esta no es la mejor solución a mediano y largo plazo. Debe de haber mejores ideas para aumentar la recaudación, el impuesto sobre riquezas no es una de ellas.