Una pareja vivió un “norteño moment”, pues descubrieron que eran primos tras más de 10 años de casados.

Esta historia, por increíble que parezca, no ocurrió en el norte del país, sino en Colorado, Estados Unidos.

La pareja llevaba 10 años de matrimonio y habían tenido 3 hijos cuando se enteraron que son primos.

Este es el caso de la pareja que descubrió que son primos tras 10 años de casados

Joseph y Celina Quiñones se casaron pensando que no tenían ningún lazo sanguíneo que los uniera, ya que sus familias nunca antes se habían juntado en reuniones.

Pero la situación cambió cuando descubrieron que son primos al realizarse unos estudios genéticos como parte de un monitoreo de salud.

La pareja rindió una entrevista de su caso a la revista estadounidense ‘People’, en tanto que Celina también compartió recientemente un poco de su historia a través de sus redes sociales, como TikTok.

Jodepth y Celina tuvieron 3 hijos a lo largo de su matrimonio, pues contrajeron nupcias en 2006; ellos son:

Joseph Jr, de 15 años

Jacob, de 14 años

Jolina, de 10 años

¿Se divorció la pareja tras enterarse que son primos? Esto dijeron

En las entrevistas y datos que han revelado sobre su historia, la pareja estadounidense contó que a pesar de las críticas, decidieron no separarse ni divorciarse.

Celina contó que le entró la duda sobre qué era lo “correcto”, pero concluyó que no podían hacer nada al respecto si se enamoraron e hicieron una familia sin saber que eran primos.

“No voy a dejar que un poco de sangre se interponga entre nosotros. ¿Por qué no puedo amar a mi primo por accidente?”, dijo la mujer.