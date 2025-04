El presidente Donald Trump emitió el martes 29 de abril de 2025 un potente mensaje por sus 100 días de gobierno de Estados Unidos, en el que aseguró que su país “no quiere los autos de México y Canadá”.

Ante miles de simpatizantes que se dieron cita en Warren, Michigan, Donald Trump acusó a México y Canadá de llevarse de Estados Unidos gran parte del negocio automotriz.

Por ello Donald Trump reiteró sus intenciones para que las empresas armadoras de autos trasladen su producción a Estados Unidos, asegurando a sus seguidores que esto ayudará a la generación de empleos.

Durante el evento por sus primeros 100 días de gobierno de Estados Unidos, Donald Trump subió a una tribuna y pronunció un potente mensaje en el que tocó el tema del sector automotriz.

En este el presidente de Estados Unidos reiteró la postura de que su país “no quiere a los autos procedentes de México ni de Canadá”.

Aranceles recíprocos de 10% no aplican a México y Canadá: Estados Unidos lo aclara

En cambio, Donald Trump insistió en que su administración está realizando esfuerzos para que las empresas armadoras trasladen su cadena de producción a los Estados Unidos.

Esto debido a que uno de sus objetivos principales es que este país fabrique sus propios vehículos, sin la necesidad de depender en su mayoría de las importaciones.

“Yo les he dicho que de verdad no queremos sus autos. De verdad, no queremos autos de afuera. Nosotros queremos fabricar nuestros propios autos. Esto incluye a Canadá, e incluye a México”.

Donald Trump