Podría ser el fin de una era: ¿National Geographic se termina? La revista despidió a sus últimos periodistas el miércoles 28 de junio de 2023. Esta publicación alcanzó mayor fama en la década de 1980; era propiedad de The Walt Disney Company.

Los últimos 19 periodistas de National Geographic fueron notificados en abril de su posible despido. Con esta decisión se subcontratará a personal freelance para la asignación de artículos; también el departamento de audio de la revista fue eliminado.

Craig Welch, escritor de National Geographic, publicó los detalles del caso en su cuenta de Twitter:

“Acaba de llegar mi nuevo National Geographic que incluye mi último artículo: el número 16 y el último como escritor principal… He tenido tanta suerte. Pude trabajar con periodistas increíbles y contar historias globales importantes. Ha sido un honor”. Craig Welch

La serie de despidos en National Geographic comenzó desde 2015, desde entonces se han registrado cuatro acciones de este tipo en la empresa. La revista de investigación científica enfrentó una crisis en el contexto de las redes sociales.

El Estado Islámico amenaza el sitio arqueológico de Palmira (Tomada de National Geographic)

¿Qué es National Geographic?

National Geographic es una revista de investigación científica que se caracteriza por su material gráfico. Su primera publicación fue en 1888 y logró mayor fama en la década de 1980, cuando alcanzó 12 millones de suscriptores en Estados Unidos.

Sin embargo, la publicación fue superada en ganancias y atención por las operaciones en video de la sociedad de 33 académicos que formaron la revista: los canales de televisión National Geographic y Nat Geo Wild, de 21st Century Fox.

Estos canales produjeron principalmente documentales sobre animales, pero se popularizaron por sus programas de entretenimiento sobre OVNIs. Sin embargo, la crisis de National Geographic comenzó en 2015, después de un acuerdo con Fox.

Fox tomó el control mayoritario de la revista en dicho año gracias a un acuerdo por 725 mdd (12 mil 414 mdp). A este hecho se sumó que Walt Disney adquirió a 21st Century Fox por 71 mil mdd en 2018 (1 billón 215 mil 762 mdp).

El personal despedido de National Geographic comentó que los contratos fotográficos de la revista se han reducido y esto habría causado su detrimento.

Jaime Maussan propone cómo comunicarnos con los extraterrestres (Pixabay)

National Geographic: “Los cambios en el personal no cambiarán nuestra capacidad para hacer este trabajo”

No obstante, el vocero de National Geographic explicó que los recientes despidos no afectarán las operaciones de la revista que, hasta 2022, contaba con 1.8 millones de suscriptores, según la Alliance for Audited Media.

Esto dijo Chris Albert, vocero de la publicación: