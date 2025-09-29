Mitin del actor Vijay termina en estampida con 40 muertos; investigación en curso

El mitin de campaña del actor indio y ahora también político, Vijay de 51 años de edad, termina en tragedia con estampida.

Luego de que durante el mitin del actor Vijay en el estado de Tamil Nadu se diera una estampida humana dejando 40 muertos, así como 124 personas heridas, informó el ministro estatal de Salud de la India.

Entre los muertos de la estampida en el mitin del actor Vijay, se precisó que fueron 17 mujeres, 14 hombres, cuatro niños y cinco niñas los que fallecieron.

El popular actor Vijay se encontraba haciendo campaña para su partido Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) de cara a las elecciones estatales del próximo año, 2026.

Investigación en curso tras estampida con 40 muerdo en mitin del actor Vijay

Tras la estampida que ha dejado 40 muertos durante el mitin del actor Vijay, las autoridades de la India confirmaron que se ha abierto una investigación sobre los hechos.

Investigación en curso en contra del actor Vijay así como en “contra los altos dirigentes del partido TVK, Bussy Anand, Nirmal Kumar y V.P. Mathiyalagan”.

Según las autoridades del estado de Tamil Nadu, para el mitin del actor indio Vijay se había solicitado un permiso “para una reunión de 10 mil personas, pero el número real de asistentes fue más del doble”.

Ante la tragedia de los hechos en la estampida durante el mitin del actor Vijay, las autoridades anunciaron una indemnización de un millón de rupias, lo que es aproximadamente 207 mil pesos mexicanos al tipo de cambio actual, para cada familia de los afectados.

Por su parte, el actor indio Vijay se dijo “desconsolado” por la estampida durante su mitin: “mi corazón está roto; siento un dolor y una tristeza insoportables e indescriptibles”.

Además de que el actor indio Vijay prometió apoyar a las familias de las víctimas con 2 millones de rupias, lo que es 414 mil peso mexicanos, y 200 mil rupias o 41 mil 402 pesos para los heridos.