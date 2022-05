Con la declaración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de no acudir a la Cumbre de las Américas 2022 de no invitar a todos los países, México no está promoviendo un boicot a la reunión.

Además, aseguró que no busca que México sea el protagonista con su postura pero no la va a cambiar, pues espera que esta cumbre sea el punto de la transformación en la relación de los países de América.

Desde la conferencia mañanera del 13 de mayo, el presidente aseguró que no ha llamado a otros gobiernos al boicot, pero respetará la decisión independiente y soberana de cada país.

México mostró su postura de cara a la Cumbre de las Américas 2022

De acuerdo con el mandatario, México ya mostró su postura de cara a la Cumbre de las Américas 2022 pero que no espera que sea seguida por otros gobiernos.

Desde que el titular del gobierno de México expresó su intención de no acudir a la cumbre si no se invita a todos los países, otros jefes de Estado, otros países de América Latina han replicado su postura.

Hasta el momento,

Honduras

Bolivia

Brasil

han dicho que tampoco asistirán si

Cuba

Venezuela

Nicaragua

no son invitados a la Cumbre de las Américas 2022, como se ha sugerido por el gobierno de Estados Unidos, anfitrión de esta edición.

Ante las replicación de su postura, AMLO aseguró que no se trata de un intento de boicot, sino de unión entre los países para lograr una mayor integración económica.

“Es decisión de cada quien, independiente, soberana. Nosotros no vamos a actuar de manera protagónica llamando a otros gobiernos para que asistan o no. Nosotros ya fijamos nuestra postura y que cada quien asuma lo que considere adecuado” AMLO

Contradictorio no convocar a todos los países a la Cumbre de las Américas 2022

El presidente de México aseguró que es contradictorio convocar la Cumbre de las Américas 2022 sin que se invite a todos los países del continente.

Por ello, llamó a Joe Biden a reconsiderar su decisión de no invitar a los países que no considera democráticos y abrirse al diálogo.

Aclaró que hacer esto sería parte de una transformación continental que sería un logro para el mandatario estadounidense.

Asimismo dijo que, si alguien no quiere asistir aunque haya sido invitado está en todo su derecho, pero que esto no tendrá el mismo impacto de no invitarlos.

“Es una contradicción convocar a una Cumbre de las Américas y no invitar a todos. Todavía yo espero que haya una respuesta favorable para que asistamos todos. El que no quiera ir está también en su derecho pero que no se excluya. Que nadie excluya a nadie” AMLO

AMLO aseguró que su postura no tiene que ver con la relación que México sostiene con Estados Unidos, que calificó como buena.

Sin embargó dijo que es porque no debe haber “una política hegemónica” en América y aclaró que las historias de los pueblos son distintas y por eso las posturas no son iguales, pero eso no significa que las relaciones entre los países tengan que ser malas.