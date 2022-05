La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, puso en duda su asistencia a la Cumbre de las Américas 2022, esto luego de la advertencia de AMLO de no asistir al evento en protesta por distinciones en las invitaciones.

Esto luego de que Estados Unidos anunciara que sería poco probable que se invitara a la Cumbre de las Américas 2022 a los siguientes países:

Cuba

Venezuela

Nicaragua

Ante esto, el presidente AMLO manifestó que si dichos países no eran invitados a la Cumbre, él no asistiría al evento, sino que enviaría a un representante en su lugar: el canciller Marcelo Ebrard.

La postura de AMLO fue apoyada por el presidente de Bolivia, Luis Arce y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quienes expresaron no asistir a la Cumbre de las Américas 2022 si se excluye a los tres países mencionados.

Cumbre de las Américas 2022 (Especial)

Presidenta de Honduras deja dudas sobre su asistencia a Cumbre de las Américas 2022

En tanto, la presidenta de Honduras, si bien no declaró abiertamente su asistencia a la Cumbre en representación de su país, sí expresó su desaprobación al hecho de que se excluyan a varios países de América Latina.

Esto porque Xiomara Castro, presidenta de Honduras, puso en su cuenta de Twitter que “si no estamos todas las naciones, no es Cumbre de las Américas”.

Y agregó una frase emblemática del filósofo, periodista y político de Honduras del siglo XIX, José Cecilio del Valle.

“El estudio más digno de un Americano es América”. José Cecilio del Valle

Ante esto, se ha pensado que probablemente la presidenta de Honduras se sumaría a la moción de AMLO apoyada ya por Bolivia y Brasil.

De ser así, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, tampoco asistiría a la Cumbre de las Américas 2022 si Cuba, Venezuela y Nicaragua no son invitados.

Presidenta de Honduras podría no asistir a Cumbre de las Américas 2022 (Vía Twitter)

Estados Unidos podría no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua y AMLO advierte con no asistir a Cumbre de las Américas

Fue Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos, quien declaró que veía poco probable que se invitara a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas 2022.

Esto porque al gobierno de Estados Unidos no le parece que países que “le falten al respeto a la democracia” asistan a tal evento tan importante para América Latina.

“Hay un sentimiento y una visión democrática en las Américas y vamos a respetar eso. Y, por lo tanto, no nos parece conveniente incluir a países que falten al respeto a la democracia”. Brian Nichols

En tanto, el presidente AMLO manifestó que de no incluirse en el evento a Cuba, Venezuela y Nicaragua, él no asistiría a la Cumbre de las Américas 2022, pues sentenció que no quiere que “continúe la misma política en América”.

Por ello, Estados Unidos aclaró que aún no se han enviado las invitaciones a la Cumbre de las Américas 2022, pues dijo que la decisión final le corresponderá a la Casa Blanca.

En tanto, Bolivia, Brasil y probablemente Honduras, no asistirían a la Cumbre de las Américas 2022 si Cuba, Venezuela y Nicaragua no son invitados.