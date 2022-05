De cara a la celebración de la Cumbre de las Américas 2022, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, habría tomado la decisión de no asistir a las conversaciones diplomáticas.

Si bien hasta el momento Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, no ha dado a conocer una postura oficial sobre su participación en la Cumbre de las Américas 2022, reportes afirman que no asistirá.

De acuerdo con información publicada por la agencia de noticias, Reuters , Jair Bolsonaro ya tomó la decisión de no asistir a la Cumbre de las Américas 2022 que se celebrará del 6 al 10 de junio.

Estados Unidos no invitará a Venezuela, Cuba y Nicaragua a la Cumbre de las Américas

Un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil declaró que el presidente, Jair Bolsonaro, aún está analizando si asistirá o no a la Cumbre de las Américas 2022.

Sin embargo, versiones afirman que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, tampoco asistiría a las conversaciones diplomáticas, como lo advirtió previamente el presidente de México, AMLO.

La información de Reuters establece que un par de fuentes familiarizadas con el asunto, afirmaron que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, decidió no asistir a la Cumbre de las Américas 2022.

Sin embargo, el reporte acerca de la determinación del mandatario brasileño en torno a la cumbre que se realizará en Los Ángeles , California, no agrega más detalles.

Aunado a la supuesta decisión de no asistir a la Cumbre de las Américas 2022, la agencia reporta que la eventual reunión entre Jair Bolsonaro y Joe Biden , también se canceló.

Al respecto, la versión señala que las conversaciones que buscaban concretar un encuentro entre los mandatarios, se cancelaron debido a la decisión de Jair Bolsonaro sobre la cumbre.

Cabe destacar que la posibilidad de que Jair Bolsonaro no participe en la Cumbre de las Américas 2022, se informa luego de que el presidente AMLO advirtió que tampoco asistirá.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que no participará en la Cumbre de las Américas 2022, si Estados Unidos excluye a los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

En ese sentido, AMLO ha señalado que si el país organizados descarta invitar a las naciones señaladas, entonces enviará al canciller Marcelo Ebrard en su representación.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo (...) Me representaría el canciller Marcelo Ebrard”,

AMLO