La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), ordenó el retiro del mercado de más de 200 frascos de miel.

De acuerdo con los reportes, se trata de la marca QBee Whipped Honey Raspberry, debido a que podría significar potenciales daños a la salud de los consumidores.

Si bien la miel es un producto que suele encontrarse en los estantes de tiendas en México, es importante señalar que QBee Whipped Honey Raspberry solo está disponible en Estados Unidos.

Más de 200 frascos de miel de esta marca fueron retirados en Estados Unidos por este peligroso motivo

La FDA confirmó el retiro de más de 200 frascos de miel de la marca QBee Whipped Honey Raspberry de estantes de Estados Unidos.

El motivo, según una reclasificación emitida el 1 de agosto de 2025, es debido a un riesgo nivel 2 para los consumidores, lo que significa que el producto podría ocasionar lesiones graves o permanentes, o algunos problemas de salud que requieran de atención médica.

El motivo, según inspectores de la FDA, es que fueron detectados algunos fragmentos de acero inoxidable dentro de los frascos de miel QBee Whipped Honey Raspberry.

Estos procederían, probablemente, de maquinaria de envasado dañada, o bien, de utilizar maquinaria considerada como no apta para grado alimenticio.

Ante esta situación la FDA lanzó un llamado a las tiendas para retirar el producto, toda vez que fueron identificados los lotes con potencial riesgo de estar contaminados con material dañino.

Según puntualizó la FDA, la distribución de los frascos contaminados de QBee Whipped Honey Raspberry, marca originaria de Wyoming, ocurrió únicamente dentro del territorio de Estados Unidos.

Más de 200 frascos de miel de esta marca fueron retirados en Estados Unidos ¿se vende en México? (Captura / queenbeegardens)

¿Cuáles son los lotes de QBee Whipped Honey Raspberry que fueron retirados en Estados Unidos?

La FDA compartió el listado de los lotes de QBee Whipped Honey Raspberry que fueron identificados como potencialmente contaminados con fragmentos de acero inoxidable por fallas en su proceso de envasado.

De acuerdo con la FDA, los lotes afectados son los siguientes, y corresponden a estos productos:

129 frascos de QBee Whipped Honey Raspberry, envasados con el UPC 788394182358

112 frascos de QBee Whipped Honey Pure con UPC 788394182006

24 frascos de QBee arándanos con miel batida con UPC 788394182259

La FDA precisó que en caso de la ingesta de alguno de estos productos, y presentar síntomas como dolor en la zona del abdomen, sangrado o infección, es importante acudir al médico lo más pronto posible.

Además, se recomienda suspender el consumo como lo indica la alerta, pues en caso de que el fragmento de acero sea considerablemente grande, podría provocar asfixia.