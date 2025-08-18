Marius Borg Høiby es el hijo mayor de la princesa de Noruega, Mette Marit, no obstante, su vida no ha sido “de color de rosa” pues el joven ha sido protagonista de varios escándalos y delitos.

Violencia, amenazas, daños, abuso sexual y otros tipos de escándalos han cubierto al joven de 28 años en los meses recientes. Ahora enfrenta 32 delitos oficiales, entre ellos 4 casos de violación.

Inicialmente se hablaba de 23 cargos contra Marius Borg Høiby, los cuales fueron saliendo poco a poco pero han ascendido a 32. Te contamos más sobre él, como:

Marius Borg Høiby (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

¿Quién es Marius Borg Høiby?

Marius Borg Høiby es hijo mayor de la princesa de Noruega, Mette Marit, quien acumula varias polémicas que han escandalizado a su familia a pesar de no llevar una vida ta pública.

Su madre es parte de la familia real noruega pero su padre Morten Borg solo es. Cuando cumplió cuatro años, el heredero a la corona, el príncipe Haakon, se convirtió en su padrastro.

Marius Borg Høiby es imputado oficialmente de 4 casos de violación y un total de 32 delitos

No obstante la cantidad de cargos, podría pasar en prisión solo alrededor de 10 años , confirmó el fiscal general de Noruega Sturia Henriksbø.

Marius Borg Høiby fue arrestado el 4 de agosto de 2024 cuando agredió a su pareja y de ese caso fueron surgiendo otros.

Las acusaciones contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa de Noruega

El fiscal Sturia Henriksbø dijo que Høiby habría violado y filmado a cuatro mujeres cuando estaban dormidas.

También está acusado por agresiones físicas y morales a su expareja, Nora Haukland, la única identificada por la fiscalía, entre el verano de 2022 y el otoño 2023.

“En varias ocasiones, le habría dado un portazo en la cara, le habría golpeado la cabeza contra la pared y empujado contra la nevera”, añadió el fiscal noruego.

El palacio no hizo ningún comentario tras el anuncio.

“Corresponde a los tribunales examinar este asunto y tomar una decisión”, declaró la vocera Sara Svanemyr en un mensaje a AFP.