Una maestra de California, Estados Unidos, causó polémica cuando sugirió a sus estudiantes jurar lealtad a la bandera LGBT, tras sustituir la bandera nacional por la de la población LGBT.

Esto ocurrió en 2021 en la costa oeste de California en la escuela Back Bay, en la localidad de Costa Mesa.

A pesar de que esto ocurrió hace poco menos de un año, se hizo viral en TikTok luego de que un usuario republicara en video donde la maestra explica su razones para poner la bandera LGBT en su salón de clases.

Redes sociales recordaron la historia de la maestra que fue despedida por sugerir a sus alumnos jurar lealtad a la bandera LGBT en 2021.

Aunque la maestra borró su video de la plataforma de TikTok, otros más lo recordaron desde sus cuentas, viralizándose.

En el video, la maestra cuenta cómo pasaron las cosas que terminaron en su despido y aclaró que la situación le parecía muy graciosa.

La maestra de primaria compartió en un video que durante el cierre de las escuelas por la pandemia de Covid-19, decidió quitar la bandera de Estados Unidos de su salón porque la hacía sentir incómoda.

En las aulas de la escuela Back Bay se bebe hacer el juramento a la bandera, como parte de sus actividades cívicas.

Sin embargo, cuando llegó el momento del regreso a clases , la maestra no encontraba la bandera por lo que sus alumnos hicieron el juramento sin una bandera en el salón.

La maestra contó que uno de sus alumnos le dijo que se sentía raro por hacer el juramento hacia un lugar donde no había ninguna bandera.

“Mi salón no tiene bandera. Solía tener una ahí, pero la quité en la pandemia porque me hacía sentir incómoda. La guardé y no recuerdo dónde. Hoy uno de los niños me dijo que era raro pararse a jurarle a una vadera que no existe…le dije que por mientras teníamos una bandera si quería hacer el juramento”

Maestra