El árbitro brasileño Igor Benevenuto se declaró públicamente homosexual, lo que lo convierte el primer árbitro con gafete FIFA en manifestar su orientación sexual.

“Yo ya sabía que era gay y no había lugar más perfecto para esconder mi sexualidad que un vestidor de futbol. Jugar no era una opción duradera, por lo que fui para el único camino posible: me convertí en árbitro”, dijo en podcast de la cadena O Globo.

Igor Benevenuto tiene 41 años y lleva 23 años dedicados a ser árbitro, perteneciendo a la elite de los silbantes de Brasil.

El silbante ha mencionado que a estas alturas de su vida, puede asegurar que odia el futbol. “Vivía aislado, con un agujero en el corazón, interpretando el papel de heterosexual, condición obligada para ser un tipo de futbol”.

🇧🇷 El brasileño Igor Benevenuto se convierte en el primer árbitro FIFA en declararse homosexual 🏳️‍🌈



🗣️ "Por fin yo mismo", dijo en una entrevista con @geglobo



👏👏👏👏 pic.twitter.com/WWjKw54b7W — Jordi Delgado (@jdelga12) July 8, 2022

La historia de Igor Benevenuto

Su historia de secretatos comenzó en 1998 cuando se volvió árbitro.

“¿Lo escogí para esconder mi sexualidad? Sí. Pero es más que eso. Me posicioné como el dueño del partido, el tipo de la autoridad, y eso remete automáticamente a un figura de fuerza”, explicó.

Señaló que no es el único que esconde esto: “Hay muchas personas homosexuales en el mundo del fútbol, pero que el 99,99 % están dentro del armario. Hay árbitros, jugadores, técnicos, casados, con hijos, separados, con vida doble...”.

Hay quienes saben su secreto

Igor Benevenuto, árbitro brasileño que confesó ser gay, dijo que dentro del gremio arbitral, hay quienes conocen su secreto.

Al final de cuentas, mencionó: “Esto es bastante respetado”.

Pero nunca le ha gustado asociarse con estas manifestaciones, para evitar agresiones. “Una vez me invitaron a pitar la final de una competición LGTB y me convencieron a no hacerlo porque no era una buena idea. El hétero puede; el gay, no”, dijo.