El exentrenador deportivo, Larry Nassar, fue sacado del registro de agresores sexuales de Michigan, tras un fallo de la Suprema Corte que consideró este hecho como retroactivo.

Sin embargo, ha causado conmoción que no solo fue Larry Nassar quien salió del registro de agresores sexuales, sino también un gran número de sentenciados en Michigan, Estados Unidos.

Larry Nassar sale del registro de agresores sexuales, tras fallo de la Suprema Corte

El 9 de septiembre, la Suprema Corte de Michigan resolvió el caso llamado People v. Smith que llevó a que Larry Nassar, y otros agresores sexuales, salieran del registro del estado.

Según los detalles brindados por la prensa, Larry Nassar, el exentrenador deportivo y médico, acusado de haber usado su posición jerárquica para abusar sexualmente de niñas y adolescentes, salió del registro de agresores sexuales.

Esto debido a que un fallo de la Suprema Corte determinó retroactivo que Nassar estuviera en el registro con reglas que se estipulan posterior a su ingreso.

Larry Nassar, agresor sexual. (Especial / AP)

Es decir, el fallo determina que el agresor ya estaba en el registro cuando sucedieron los cambios -en 2021- para endurecer el castigo de quiénes estaban inscritos, pero estos también fueron aplicados a quienes incluso ya tenían sentencias. Esto lo vio como un hecho retroactivo, porque no podía ‘castigar’ a los inscritos en el pasado con las nuevas reglas.

Por ello, Larry Nassar fue eliminado del registro de agresores. Sin embargo, esto no significa que haya disminuido la sentencia contra el abusador sexual, ni que haya sido absuelto.

Como refuerzo al fallo, también se argumentó que acciones como en el caso de Larry Nasar eran punitivas, cuando el registro tenía un trasfondo de carácter informativo para protección pública.

Larry Nassar y 20 mil agresores sexuales más salieron del registro

Así como el agresor Larry Nassar, otros 20 mil fueron eliminados del registro de agresores sexuales de Michigan.

Actualmente, en el registro solamente habrían quedado alrededor de 23 mil agresores sexuales.

La situación ha llevado no solo a la manifestación de la población, sino también a la molestia expresa de la Fiscalía por la decisión que se tomó.