Te contamos sobre la misteriosa desaparición de una científica ligada a una teoría del origen del Covid-19.

La periodista Katie J.M. Baker de The New York Times publicó un reportaje acerca una viróloga china que investigó el Covid-19 y cómo surgió.

Historia de la misteriosa desaparición de una científica ligada a una teoría del origen del Covid-19

En 2020, en plena pandemia por coronavirus, Ranawaka Perera y su esposa Li-Meng Yan trabajaban en un laboratorio de la Universidad de Hong Kong.

Ellos investigaban los virus, en especial el Covid-19 que se expandía en el mundo.

China (Unsplash)

De acuerdo con Katie J.M. Baker, Li-Meng Yan estaba convencida de que la teoría del origen del Covid-19, que surgió en un mercado en Wuhan, China, era falsa.

La viróloga china creía que el gobierno de su país cultivó a propósito el virus en un laboratorio y lo liberó para provocar una pandemia.

Ante tales ideas, el esposo de Yan, Ranakawa Perera, decidió calmarlo. No obstante, eso no sucedió y días después la científica china huyó de su casa.

La única nota que dejó en una pizarra fue una referencia de los apodos que tenía con su marido: “Yoyo ama a Bingo” por siempre.

Lo sorprendente del caso es que Ranakawa Perera descubrió que Li-Meng Yan llevaba cierto tiempo en contacto con aliados del gobierno de Trump.

Yan había obtenido un boleto de avión a Estados Unidos pagado por una fundación relacionada con Steve Bannon y el multimillonario chino Guo Wengui.

La huida de Li-Meng Yan fue motivada luego de que su supervisor, Leo Poon, no actuara ante lo que pasaba con el Covid-19.

Además de que el empresario chino Wang Dinggang, que desde Estados Unidos criticaba a su país, le dijo que el gobierno quería silenciarla.

Covid-19 (Andy Wong / AP)

Científica ligada a una teoría del origen del Covid-19 se convirtió en oradora de MAGA en Estados Unidos

Tras dejar a su esposo, la viróloga Li-Meng Yan llegó a Estados Unidos y se convirtió en oradora del movimiento MAGA de Trump.

Además, apareció en programa de Fox News con Tucker Carlson promoviendo su teoría del origen del Covid-19.

Aunque Ranakawa Perera obtuvo empleo en la Universidad de Pensilvania en 2021 para buscar a Yan, ella se negó a verlo y no quiere que su familia la encuentre.

Por lo que la viróloga china se encuentra escondida en alguna parte de Estados Unidos.

La científica cree que el gobierno de su país ha forzado a su familia para regresarla de vuelta a China.

Sin embargo, los familiares de Li-Meng Yan niegan por completo esa situación.

Pruebas Covid-19 en Wuhan (Wang Guansen / AP)

Li-Meng Yan se ha convertido en un bastión de Trump y sus aliados que sostienen que el Covid-19 surgió en un laboratorio y no en un mercado de animales en Wuhan .

Con la intención de apoyar la teoría de que el Coronavirus es una arma biológica, Yan publicó un artículo en un repositorio de acceso abierto y sin revisión de pares.

La publicación fue cuestionada por la comunidad científica y refutada por investigadores de Johns Hopkins, indicando que Yan no aportaba pruebas de sus acusaciones.

Con el paso del tiempo, la exposición mediática de la científica cayó tras la salida de Trump de la presidencia en su primer mandato.

Así como por el distanciamiento que tuvieron Yan y Wang Dinggang con el multimillonario chino Guo Wengui, que financió el viaja de la viróloga a Estados Unidos.