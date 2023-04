El pasado martes 25 de abril, inició un juicio civil en contra de Donald Trump en un Tribunal Federal de Manhattan, debido a que la escritora E. Jean Carroll lo acusó de forma directa de violación.

El pasado miércoles 26 de abril, el segundo día de este juicio, la escritora y también periodista declaró en el estrado que ella estaba ahí porque el ex presidente de Estados Unidos la violó a mediados de la década de 1990.

Tras 26 años de silencio, E. Jean Carroll acusó a Donald Trump de forma directa de violación

Parte de su declaración, la presunta víctima narró tras casi 26 años de silencio como fue la agresión sexual se sufrió de parte de Donald Trump.

De acuerdo con la escritora este hecho sucedió en un probador de unos grandes almacenes de lujo en la Quinta Avenida de Nueva York.

Donde se encontró con el entonces magnate inmobiliario, quien la reconoció porque ella escribía una columna en la revista Elle, “Ask E. Jean” (Pregunta a E. Jean), por lo que el ex presidente le pidió en un tono amistoso que lo acompañara a elegir un regalo para una mujer.

En su testimonio, la víctima describe como ocurrió la violación, según la periodista Donald Trump le pidió que se probara una prenda, la escritora accedió y al momento de mostrarla, el magnate se lanzó sobre ella.

En un primer momento, el político la tocó de manera inapropiada y después la violó, la escritora cuenta que ella no supo como reaccionar.

Además de que declaró que en ese momento ella no quería hacer un escándalo, porque uno de sus jefes era amigo de Donald Trump.

E. Jean Carroll escribió sobre ello en un libro publicado en 2019, “What do we need men for (Para qué necesitamos a los hombres)”, el entonces presidente (2017-2021) dijo que no había ocurrido.

Tras estas declaraciones, la escritora mencionó que el ex presidente “mintió e hizo añicos” su reputación.

En ese mismo año de 2019, E. Jean Carroll tuvo una confrontación con Trump por difamación ya que la presunta violación había prescrito.

E. Jean Carroll (Brittainy Newman / AP)

Nueva ley en Nueva York “Adult Survivors Act” permitió que E. Jean Carroll acusar abiertamente a Donald Trump de violación

Luego de la aprobación de una nueva ley en Nueva York “Adult Survivors Act” , le permitió que E. Jean Carroll acusar abiertamente a Donald Trump de violación.

Esta nueva ley permite durante un año, a las víctimas de agresiones sexuales presentar demandas en la justicia civil.

Por ahora Donald Trump no estuvo presente en los dos primeros días del juicio, aunque en principio no se espera su presencia en este proceso que puede durar entre una y dos semanas.