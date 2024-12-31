Tras la muerte del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, el gobernador de Texas, Greg Abbott, cometió un tremendo error en su carta de condolencias que publicó en redes sociales.

El domingo 29 de diciembre Jimmy Carter murió a los 100 años de edad a causa de cáncer cerebral, hecho que generó una serie de reacciones de políticos y líderes mundiales, quienes expresaron sus condolencias hacia el presidente 39 de Estados Unidos.

Sin embargo, luego del anuncio del fallecimiento de Jimmy Carter, quien pasó sus últimos días en la localidad de Plains, Georgia, el gobernador Greg Abbott cometió un error al enviar sus condolencias al expresidente de Estados Unidos que asumió dicho cargo tras el escándalo del Watergate.

Jimmy Carter: Gobernador de Texas Greg Abott confunde su muerte (@DailyMarcher / Tomada de X)

Jimmy Carter: Gobernador de Texas Greg Abbot envía sus condolencias a la esposa del expresidente de Estados Unidos

La muerte de Jimmy Carter generó confusión en el gobernador de Texas, Greg Abbot, quien se equivocó al momento de enviar sus condolencias al expresidente número 39 de Estados Unidos, pues en realidad dirigió el mensaje a su esposa.

“Cecilia y yo enviamos nuestras oraciones y nuestras más profundas condolencias a la Primera Dama Rosalynn Carter y a toda la familia Carter”, se pudo leer en un mensaje del gobernador publicado ayer 30 de diciembre en la red social X, el cual fue borrado.

Cabe decir que Rosalynn Carter murió en noviembre de 2023. En ese sentido, este fue el mensaje original del gobernador de Texas que generó críticas en redes sociales:

“Cecilia y yo lamentamos la pérdida del expresidente Jimmy Carter, al igual que millones de estadounidenses en todo el país. Nuestra nación sigue siendo el mayor faro de libertad y oportunidad en el mundo gracias a nuestros valientes jefes ejecutivos, que son nuestra fuerza guía en los mejores y peores momentos. Por eso, le debemos al presidente Carter nuestra eterna gratitud por su servicio como el 39.º presidente de los Estados Unidos. Habiendo llevado una vida marcada por el servicio desinteresado al pueblo estadounidense, el presidente Carter deja un gran legado como esposo, padre, oficial naval, gobernador y ganador del premio Nobel, y muchos lo extrañarán enormemente. Cecilia y yo enviamos nuestras oraciones y nuestras más profundas condolencias a la primera dama Rosalynn Carter y a toda la familia Carter”. Greg Abott

Jimmy Carter: Gobernador de Texas Greg Abbot corrige y envía sus condolencias al expresidente de Estados Unidos

El gobernador de Texas, Greg Abott, corrigió su primer mensaje en torno a la muerte del expresidente Jimmy Carter, quien falleció ayer 30 de diciembre a los 100 años de edad a causa de cáncer cerebral, por lo que se mantuvo recibiendo tratamiento en su casa, en la localidad de Plains, Georgia.

En ese marco, el gobernador borró el primer mensaje con el que señaló la muerte de la esposa del exmandatario, Rosalyn Carter, quien falleció en noviembre de 2023, hecho por el que se publicó un segundo mensaje en X con el siguiente contenido: