El presidente de Argentina, Javier Milei, logra que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, ambas candidatas presidenciales de México, se unan en un mismo reclamo.

Esto supone algo impensable pues, mientras una es la candidata del partido oficial, la otra es de la oposición, la cual predica ideales muy distintos rumbo a las elecciones 2024 en México.

Sin embargo, lo impensable ocurrió cuando Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez concordaron en un mismo reclamo: no llamar ignorante al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Esto fue lo que dijeron.

Este 27 de marzo de 2027, las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se unieron contra el presidente de Argentina Javier Milei y le reclamaron que no llame ignorante a su homónimo AMLO.

En su conferencia de prensa desde Puerto Escondido, Oaxaca, Claudia Sheinbaum pidió a Javier Milei que sea respetuoso con el presidente AMLO tras llamarlo ignorante, y hacia los dos proyectos de gobierno, que son diferentes.

Esto porque, mientras Javier Milei representa al neoliberalismo económico extremo y no considera que la educación y salud sean un derecho, Claudia Sheinbaum busca reivindicar otros principios mediante el humanismo mexicano, el cual ha dado resultados.

Él representa un proyecto, es ya la reivindicación, como él lo ha dicho, ya ni del neoliberalismo, sino del liberalismo económico extremo. Él no considera que el Estado debe regir el desarrollo de la economía. Él no considera que la educación, que la salud, sean un derecho. Él considera que el espacio de libertades es el mercado y nosotros siempre hemos dicho: “¿cómo va a ser el espacio de libertad el mercado cuando tienes salarios que no te alcanzan ni para lo mínimo?”. Ese no es un espacio de libertad.

Claudia Sheinbaum contra Javier Milei