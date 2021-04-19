Estados Unidos.- En reunión con su gabinete, Donald Trump acusó al ex presidente Barack Obama de ser responsable de las políticas que condujeron a la detención y separación de niños migrantes de sus padres al momento de ingresar a los Estados Unidos.

“En el 2014, existen imágenes malas de la administración de Obama, que un juez afirmó que era inhumana la manera en que se trataba a los niños. Observen algunas de las sentencias de la corte contra la administración Obama. Hablaron de tratamiento inhumano”, señaló el actual presidente.

Apenas esta semana, luego de reiterar desde hace meses que no podía hacer nada para detener la separación de niños migrantes de sus padres, Trump firmó una orden ejecutiva para terminar con esta cruel práctica en los Estados Unidos.

Sin embargo, el presidente insistió en culpar a la administración anterior, en donde ciertamente comenzó la separación y concentración de niños migrantes, de la actual problemática.

“En todos lados, tratamiento inhumano. Ellos (la administración de Obama) los estaban tratando terriblemente”, insistió.