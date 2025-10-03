La Oficina de Investigación de Colorado (CBI, por sus siglas en inglés), informó que abrirá una carpeta de investigación por la muerte del periodista Hunter S. Thompson a 20 años de su supuesto suicidio.

De acuerdo con la CBI, la investigación se abre ante la solicitud de su viuda, Anita Thompson, quien busca que se analice el caso con una agencia externa.

Sin embargo, el sheriff señaló que no se tienen indicios que muestren que la muerte de Hunter S. Thompson ocurrió como consecuencia de un delito.

CBI investigará causa de muerte de periodista Hunter S. Thompson

La CBI informó que se iniciará una investigación externa sobre la muerte del periodista Hunter S. Thompson, quien fue encontrado muerto el pasado 20 de febrero de 2005 en su casa, con una herida en la cabeza.

En dicho momento, se declaró la muerte del también activista y escritor como suicidio, debido a que la herida en la cabeza con la que se encontró, se presumía era autoinflingida.

De acuerdo con el sheriff Michael Buglione, se analizará profundamente el caso ocurrido en Woody Creek, Colorado, cuando el periodista tenía 67 años de edad.

“Entendemos el profundo impacto que Hunter S. Thompson tuvo en esta comunidad y más allá…al traer una agencia externa para una revisión, esperamos ofrecer un análisis definitivo y transparente que pueda brindar tranquilidad a su familia y al público” sheriff Michael Buglione

Asimismo, resaltó que, al contratar a una agencia externa para la revisión actualizada, se podría brindar un resultado definitivo #y transparente que pueda brindar tranquilidad a su familia y al público”.

Se espera que el proceso de investigación de la muerte de Hunter S. Thompson de hace 20 años “tome un tiempo indeterminado y no hay una fecha límite para su finalización”.