Todas las monedas importantes del mundo, incluido el peso mexicano, han caído frente al dólar estadounidense en lo que va del 2024 por lo que se avizoran graves consecuencias en la economía global, advierte The New York Times.

Se trata de 150 monedas en el mundo, mismas que han sido monitoreadas en los últimos meses por Bloomberg.

El fortalecimiento del dólar y la caída de otras monedas se debe principalmente a las altas tasas de la Reserva Federal, la cual fue una respuesta a la persistente inflación, y por lo tanto, ahora los activos estadounidenses ofrecen mejores rendimientos.

Ello ha generado que el dinero fluya hacia Estados Unidos y ha hecho que la fortaleza de la moneda estadounidense llegue a niveles que no se habían visto desde principios de los 2000 cuando las tasas de interés estadounidense también eran altas, de acuerdo con el artículo en The New York Times de Joe Renisony y Karl Rusell.

Algunas de las monedas afectadas frete al dólar son las de países como:

Japón: -10 por ciento

Corea del Sur: -6.5 por ciento

Australia: -3.9 por ciento

Zona euro: -3.0 por ciento

Reino Unido: -1.6 por ciento

Sudáfrica: -1.9 por ciento

México: -0.6 por ciento

Brasil: -5.0 por ciento

Argentina: -7.3 por ciento

Canadá: -3.4 por ciento

Analistas recuerdan que la Reserva Federal es la referencia mundial

Jesse Rogers, economista de Moody’s, entrevistado para The New York Times, dijo que ello muestra cómo es cierto que la Reserva Federal de Estados Unidos es el banco central del mundo, debido a que el dólar participa en casi el 90 por ciento de las transacciones de divisas.

¿Gobiernos del mundo están en una encrucijada económica?

A inicios de 2024 Estados Unidos experimentó un crecimiento inesperado y fuerte, lo que comenzaba a contrarrestar las preocupaciones por la persistente inflación, pero si las tasas de interés siguen altas cuando el crecimiento se desacelere los efectos podrían ser “siniestros”, dijo a The New York Times, Kamakshya Trivedi, analista de Godman Sachs.

Ello generaría que las autoridades se vean en la disyuntiva de apoyar sus economías nacionales recortando tasas de interés o respalden sus monedas mintiéndolas altas, que es justo lo que está pasando en este momento.

En el artículo se menciona el ejemplo de Asia pues los ministros de economía de Corea del Sur, Japón y de Estados Unidos se reunieron en Washington para consultar la evolución del mercado de divisas por la depreciación del yen japonés y el won coreano.

Ello ha provocado que Japón se vea en la necesidad de aumentar las tasas, pero no demasiado, de manera que no pueda sofocar el crecimiento.

El euro también podría debilitarse más en caso de que el Banco Central Europeo decida bajar su tasa de interés en junio, antes que la Reserva Federal, lo cual ampliaría la diferencia de tasas de interés entre la Unión Europea y Estados Unidos.