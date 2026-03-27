Se ha reportado el hackeo del correo personal de Kash Patel, director del FBI, lo cual ha sido confirmado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y señaló que el material filtrado “parece auténtico”.

El hackeo del director del FBI ha sido atribuido al grupo Handala vinculado a Irán, que ya ha calificado a la seguridad del FBI como una “broma” tras lograrse infiltrar.

Filtran contenido privado de Kash Patel, director del FBI

Una presunta ofensiva cibernética que ha sido vinculada a Irán ha alertado a Estados Unidos después de que un grupo de hackers llamados Handala, accediera al correo personal del director del FBI, Kash Patel, y filtrara información privada.

Handala se presenta como pro palestino, ha sido relacionado por analistas con operaciones de ciberinteligencia iraní y ya había reivindicado ataques recientes contra empresas en Estados Unidos.

Ellos publicaron un collage de fotos personales de Patel en poses casuales, como fumando un cigarro o en un club, con sellos del grupo.

Hackean correo de Kash Patel, director del FBI (Especial )

Además de publicar en internet las fotografías de Patel, también revelaron documentos y correos electrónicos extraídos de la cuenta, incluyendo imágenes personales del funcionario y comunicaciones que datan entre 2010 y 2019.

De momento, las autoridades aún investigan el alcance del ataque que Patel sufrió en su correo privado, en donde los hackers obtuvieron acceso a documentos y fotos privadas.

Hasta ahora, el FBI no ha emitido una postura oficial, pero fuentes indicaron que gran parte de la información corresponde a periodos previos a que Patel asumiera el cargo de director, por lo que no incluiría datos gubernamentales sensibles.