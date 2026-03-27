Se ha reportado el hackeo del correo personal de Kash Patel, director del FBI, lo cual ha sido confirmado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y señaló que el material filtrado “parece auténtico”.

El hackeo del director del FBI ha sido atribuido al grupo Handala vinculado a Irán, que ya ha calificado a la seguridad del FBI como una “broma” tras lograrse infiltrar.

Filtran contenido privado de Kash Patel, director del FBI

Una presunta ofensiva cibernética que ha sido vinculada a Irán ha alertado a Estados Unidos después de que un grupo de hackers llamados Handala, accediera al correo personal del director del FBI, Kash Patel, y filtrara información privada.

Handala se presenta como pro palestino, ha sido relacionado por analistas con operaciones de ciberinteligencia iraní y ya había reivindicado ataques recientes contra empresas en Estados Unidos.

Ellos publicaron un collage de fotos personales de Patel en poses casuales, como fumando un cigarro o en un club, con sellos del grupo.

Hackean correo de Kash Patel, director del FBI
Hackean correo de Kash Patel, director del FBI (Especial )

Además de publicar en internet las fotografías de Patel, también revelaron documentos y correos electrónicos extraídos de la cuenta, incluyendo imágenes personales del funcionario y comunicaciones que datan entre 2010 y 2019.

De momento, las autoridades aún investigan el alcance del ataque que Patel sufrió en su correo privado, en donde los hackers obtuvieron acceso a documentos y fotos privadas.

Hasta ahora, el FBI no ha emitido una postura oficial, pero fuentes indicaron que gran parte de la información corresponde a periodos previos a que Patel asumiera el cargo de director, por lo que no incluiría datos gubernamentales sensibles.

Hackean correo de Kash Patel, director del FBI
Hackean correo de Kash Patel, director del FBI (Especial )