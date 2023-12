La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 659 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy jueves 14 de diciembre 2023, Vladimir Putin dice que la guerra terminará hasta que Rusia termine con sus objetivos en Ucrania en medio de su primera conferencia de prensa con medios de comunicación y ciudadanos desde que inició el conflicto.

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró confiado el jueves que su país tiene margen para “avanzar” pese a las sanciones económicas y al conflicto en Ucrania, donde afirma que solo cesará la ofensiva cuando Moscú logre sus “objetivos”.

Durante una gran rueda de prensa para hacer un balance del año, el presidente ruso se mostró convencido de que el tiempo estará de su parte en Ucrania en 2024 y de que los reveses sufridos por su ejército son cosa del pasado.

Este evento fue anulado el año pasado, cuando las tropas rusas sufrieron reveses y la economía se resintió por las sanciones de las potencias occidentales.

Pero casi dos años después del inicio de la ofensiva, que comenzó en febrero de 2022, Putin expresó su satisfacción con las operaciones lanzadas por el ejército ruso desde el fin de la fallida contraofensiva de los ucranianos.

El mandatario afirmó que después de casi dos años de combates, sus objetivos en el país vecino siguen siendo los mismos: “la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania y su estatuto de neutralidad”.

Putin también aseguró que no hay planes para una nueva movilización militar en Rusia. “A día de hoy no es necesario”, consideró.

Poco después indicó que actualmente hay 617 mil soldados desplegados “en la zona de hostilidad”.

En cuanto a la resistencia de la economía rusa ante las sanciones, el dirigente se mostró igualmente confiado.

El mandatario dijo que espera un crecimiento del PIB del 3,5% este año. “Esto significa que nos hemos puesto al día y hemos dado un gran paso adelante”, afirmó.

Moscú sigue vendiendo sus hidrocarburos, generando ingresos suficientes para financiar el esfuerzo bélico y centrar la economía en la producción de armas y municiones.

A pesar de los intentos de Occidente por aislarlo, el presidente ruso inició su regreso a la escena internacional con recientes viajes a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, donde fue recibido con honores, a pesar de la orden de detención dictada contra él por la Corte Penal Internacional (CPI).

En el frente, la contraofensiva ucraniana lanzada en junio fracasó y las fuerzas de Moscú retomaron la iniciativa, ganando terreno en las últimas semanas.

Sólo en la noche del miércoles, el ejército ruso lanzó 42 drones contra el sur de Ucrania. Kiev afirmó que derribó 41 de ellos, pero la magnitud del ataque ilustra la creciente presión militar ejercida por Moscú.

Por su parte, el ejército ucraniano lanzó nueve drones contra Rusia, que afirmó que todos fueron derribados.

En otras de sus declaraciones el presidente de Rusia, Vladimir Putin, calificó de “catástrofe” la situación en la Franja de Gaza y negó que el nivel de destrucción allí tenga alguna similitud con lo que ocurre en Ucrania.

En cambio, agregó Putin, “todo el mundo” puede apreciar la diferencia entre la “operación militar especial” rusa en Ucrania y lo que ocurre en Gaza.

El presidente ruso recordó las palabras del secretario general de la ONU, António Guterres, acerca de que la Franja de Gaza es el mayor cementerio de niños del mundo.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, dijo este jueves que “no hay razones” para que la Unión Europea negocie la adhesión de Ucrania, porque no ha cumplido los requisitos que le pide la Comisión Europea para poder iniciar las negociaciones con Kiev.

“La ampliación no es un tema teórico. La ampliación es un proceso basado en méritos y legalmente detallado que tiene condiciones previas. Hemos establecido siete condiciones previas e, incluso con la evaluación de la Comisión (Europea), tres de siete no están cumplidas. No hay razón para negociar ahora la membresía de Ucrania”

Viktor Orbán, primer ministro húngaro en su llegada a la cumbre