La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 467 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy lunes 5 de junio 2023, Rusia y ONU celebrarán consultas para salvar el acuerdo del grano el cual buscan seguirlo extendiendo a pesar de las sanciones y la guerra.

Mientras que el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que durante el fin de semana que sus fuerzas rechazaron una gran ofensiva del Ejército ucraniano en cinco sectores del frente de Donetsk, causando más de 250 bajas al enemigo.

Serguéi Kariakin, maestro del ajedrez, rechazó la Copa del Mundo; no quiso negar a Rusia

Las autoridades impuestas por Rusia en la región de Zaporiyia informaron a su vez de la reanudación de las operaciones ofensivas ucranianas.

La fuente prorrusa aseguró que el objetivo de Kiev es abrirse paso hacia el mar de Azov y cortar el corredor terrestre entre Rusia y Crimea por las regiones ocupadas.

En tanto se organizó una jornada mundial por la liberación del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, se saldó con la detención el domingo de un centenar de personas en Rusia, donde muchos activistas desafiaron el clima de represión que se ha apoderado de este país desde el comienzo de la guerra en Ucrania.

Ucrania aspira a reemplazar con sistemas de misiles antiaéreos occidentales modernos todas las defensas de fabricación soviética que tiene en estos momentos, para garantizar la protección de sus ciudades e infraestructuras militares y estratégicas de los ataques aéreos de Rusia.

”Tenemos que reemplazar todos nuestros sistemas de defensa aérea soviéticos por sistemas modernos de estilo occidental”, declaró hoy en la televisión ucraniana el portavoz de la Fuerza Aérea del país, Yuri Ignat, que agregó que Kiev negocia con sus aliados el envío de más sistemas antimisiles de distintos tipos.

Ignat mencionó los sistemas de defensa estadounidenses Patriot, pero también los NASAMS, SAMP-T e IRIS-T que ha recibido de países como Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania, entre las tecnologías que Kiev espera recibir en mayor número de sus aliados.

Kiev ha intensificado sus esfuerzos diplomáticos para recibir más sistemas defensivos Patriot y otras tecnologías similares ante la reciente escalada de ataques rusos contra Kiev y otras regiones del país.

Rusia aseguró ayer haber destruido con armamento de precisión una fábrica de drones en la ciudad de Dnipró, donde también murió una niña de dos años al alcanzar un misil un barrio residencial.

Ucrania intercepta la práctica totalidad de los misiles que Rusia lanza contra la capital, pero sus infraestructuras estratégicas siguen siendo vulnerables en otras zonas del país menos protegidas.

El jefe de la organización paramilitar Wagner afirmó el lunes que apresó a un oficial ruso cuya unidad habría atacado a sus hombres, una nueva muestra de las tensiones entre ese grupo armado y las fuerzas regulares.

“Hay una investigación en curso y varios hechos no pueden hacerse públicos, pero pongo aquí este informe inicial y pruebas de video de lo que pasó realmente allí”

El jefe de Wagner también difundió el video del interrogatorio de un oficial ruso, apresado, que se presenta como “comandante de la 72º brigada motorizada, el teniente coronel Roman Vinevitenov”.

En este video, el hombre confiesa que “atacó” a las unidades Wagner, y actuó “en estado de embriaguez, guiado por una animosidad personal”.

El sábado, Yevgueni Prigozhin, quien critica frecuentemete al Estado mayor militar del ejército ruso, lo acusó de “ceder” territorios en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania y afectada en los últimos días por intensos bombardeos y ataques e tierra.

Rusia y la ONU han acordado celebrar consultas sobre el Acuerdo del grano del mar Negro el próximo 9 de junio en Ginebra, anunció hoy Serguéi Vershinin, viceministro de Exteriores ruso.

El viceministro de Exteriores ruso precisó que las Naciones Unidas estarán representadas en la capital suiza por la secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan.

El pasado 1 de junio, Rusia comunicó al resto de partes en el acuerdo que va a limitar la exportación de cereal ucraniano mientras no se faciliten sus exportaciones de amoniaco para la producción de fertilizantes a través del país vecino.

En concreto, Moscú ha informado de que ha decidido limitar el registro de barcos con destino al puerto de Yuzhny/Pivdennyi, uno de los tres que se utilizan en este acuerdo.

En las últimas semanas, las autoridades ucranianas habían denunciado que Rusia está bloqueando la entrada de buques a ese puerto, el principal del país.

Según admite la ONU, Moscú considera prioritaria la reapertura de una tubería para la exportación de amoniaco ruso a través de Ucrania.

Durante su reciente gira africana, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, subrayó que “si sigue como está y, por lo que parece, así será, habrá que constatar que (el acuerdo) ya no funciona”.

”El memorándum Rusia-ONU no se cumple. El proceso avanza muy lentamente. No podemos no valorar las acciones de la Unión Europea y sus miembros como un abierto sabotaje de los objetivos marcados en el campo de la seguridad alimentaria”

Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso