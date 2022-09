La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 219 desde su comienzo el pasado 24 de febrero cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Este viernes 30 de septiembre la guerra llega a su día 219 en el que un ataque ruso en la región ucraniana de Zaporiyia deja al menos 25 muertos en el día de la anexión rusa a los territorios de Ucrania que votaron por referendos para formar parte de la Federación rusa.

Hoy el presidente ruso Vladimir Putin dará un discurso ante el reconocimiento y anexión de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, se espera que lo haga desde la Sala de San Jorge del Gran Palacio del Kremlin.

Ante este escenario, siguen siendo los miles y miles de rusos que escapan de la movilización parcial decretada por el Vladimir Putin, el pasado 21 de septiembre para enfrentar a Ucrania.

En tanto la operadora del gasoducto Nord Stream aseguró que empezará a evaluar los daños que ha sufrido la infraestructura en cuanto reciba los permisos oficiales, ya que el acceso a la zona donde se han detectado las fugas solo es posible después de que se haya detenido el escape de gas.

Embajadora de Ucrania en México: no hay posibilidad de negociar con Rusia

La embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, señaló le jueves que ante la amenaza de Rusia de apoderarse de territorios de Ucrania, temporalmente ocupados, “no hay posibilidad de negociar con ese país para terminar el conflicto bélico y llegar a un acuerdo de paz”.

Además, explicó que las acciones del presidente ruso, Vladimir Putin, de reclutar más soldados y movilizar a sus tropas para reforzar su ofensiva en Ucrania, “son una respuesta clara a todas las propuestas de paz, pero también señal de que van perdiendo y que le tiene miedo al Ejército ucraniano”.

Oksana Dramaretska expuso lo anterior ante medios de comunicación tras una reunión en la Cámara de Diputados de México, junto a parlamentarios de su país, con el Grupo de Amistad México-Ucrania, informó en un comunicado de la propia Cámara.

“Estamos agradecidos con los esfuerzos de todos nuestros socios para ayudar a resolver esta situación, pero ahora vemos en realidad que este diálogo por lástima no es posible. Hasta ahora no vemos posibilidad de negociar con Rusia, el señor Vladimir Putin ha respondido, ha anunciado movilización y esa es una respuesta clara a toda la paz que se propone de todas partes del mundo” Oksana Dramaretska, embajadora de Ucrania en México

Sobre la anexión de cuatro territorios de Ucrania que pretende hacer Rusia este viernes, Oksana Dramaretska dijo que “esos territorios nunca van a ser parte de Rusia, nadie va a reconocer esto, ni ucranianos ni el resto del mundo, esto sólo está en sueños de Vladimir Putin”.

Acerca de la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de crear un comité para lograr la paz en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que sea avalado por el Consejo de Seguridad de la ONU, la diplomática señaló que Vladimir Putin ha respondido con su movilización de tropas a estos planteamientos.

Y señaló que el jefe de Estado de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha dicho que “la neutralidad hoy en día no es aceptable”.

Oksana Dramaretska, embajadora de Ucrania en México (Especial)

Rusia pide esfuerzos para esclarecer el sabotaje de los gasoductos Nord Stream

El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev, pidió hoy coordinar esfuerzos para descubrir a los autores materiales y a los que encargaron las explosiones que dañaron los gasoductos Nord Stream, tendidos entre Rusia y Alemania a través del fondo del mar Báltico.

“Es necesario aplicar esfuerzos coordinados para desenmascarar a los encargaron este crimen y a sus perpetradores. Esto sería un buen ejemplo de nuestra cooperación. Sin embargo, es evidente que el principal beneficiado, ante todo económicamente, es Estados Unidos” Nikolái Pátrushev, citado por la agencia Interfax, en una reunión con los jefes de los servicios secretos de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI)

Destacó que inmediatamente después de las explosiones en los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2 Occidente lanzó una campaña de búsqueda de culpables.

Este jueves, el presidente ruso, Vladimir Putin, calificó de “acto de terrorismo internacional” las fugas detectadas en los gasoductos Nord Stream, que definió como un acto de “sabotaje sin precedentes”.

Rusia abrió el miércoles un caso penal por terrorismo internacional después de denunciar que tuvieron lugar “acciones intencionadas encaminadas a dañar los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2″.

gasoducto Nord Stream (internet / especial)

Rusia dice que aún debe “aclarar” las fronteras de dos regiones de Ucrania que se anexa

Rusia aún debe “aclarar” si se anexará la totalidad de las regiones ucranianas de Jersón y Zaporiyia o sólo las partes que ocupa, afirmó este viernes el portavoz de la presidencia rusa.

“En cuanto a (las fronteras) las regiones de Jersón y Zaporiyia, necesito aclarar esto, no puedo responder a esta pregunta ahora mismo” Dmitri Peskov, el portavoz del Kremlin

Las otras dos regiones de Donetsk y Lugansk serán anexadas en su totalidad, después de que Moscú reconociera la soberanía de los regímenes separatistas prorrusos a finales de febrero, justo antes de la ofensiva rusa contra Ucrania.

Según el grupo de reflexión estadounidense ISW (Institute for the Study of War), Moscú controla 72% de la superficie de la región de Zaporiyia, así como un 88% de la Jersón y su capital epónima.

referendos en cuatro regiones ucranianas para su anexión a Rusia (STRINGER / AFP)

Volodímir Zelenski condena el ataque “terrorista” ruso contra civiles en Zaporiyia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condenado el ataque con misiles rusos de este viernes contra un convoy humanitario en Zaporiyia, al sur de Ucrania.

“Los ocupantes lanzaron 16 misiles en una mañana tan sólo contra Zaporiyia y el distrito circundante. Sólo unos completos terroristas que no tienen lugar en el mundo civilizado pueden hacer algo así. Con estos ataques, Moscú busca vengarse por la firmeza de Kiev a la hora de repeler la invasión y por sus propios fracasos. ¡Escoria sanguinaria! Ten por seguro que rendirás cuentas por cada vida ucraniana que se ha perdido” Volodímir Zelenski

Volodímir Zelenski, que recordó que hoy las fuerzas rusas también han atacado zonas de viviendas en las regiones de Mikoláiv y Dnipropetrovsk (sur).

El ataque se produce en el día en el que está previsto que se firme en Moscú la anexión a Rusia de los territorios ucranianos parcialmente ocupados de Zaporiyia, Jersón, Donetsk y Lugansk.

Volodímir Zelenski condena ataque en Zaporiyia deja al menos 25 muertos en el día de la anexión rusa (EFE / EFE)

Al menos 25 los muertos en el ataque ruso a un convoy humanitario en Zaporiyia

La cifra de muertos en el ataque con misiles rusos este viernes contra un convoy humanitario en Zaporiyia, en el sur de Ucrania, ha aumentado a 25, informó la Fiscalía general ucraniana, mientras otras fuentes hablan ya de 62 hospitalizados.

En un mensaje en Telegram, recogido por la agencia Unian, la Fiscalía señala que el ataque con misiles se registró hacia las 7:30 de la mañana, hora local, y que por el momento se tiene conocimiento de 25 muertos y alrededor de 50 heridos, entre los que hay niños.

En tanto, la cadena “Suspilne” cita a la jefa de comunicación del departamento principal de la policía nacional en la región de Zaporiyia, Anna Tkachenko, según la cual la cifra de hospitalizados asciende ya a 62.

El segundo de la Oficina Presidencial ucraniana, Kyrylo Timoshenko, precisó que las tropas rusas lanzaron un total de 16 misiles S-300 en el ataque en Zaporiyia.

“Siguen los asesinatos. Según datos preliminares, se dispararon 16 misiles utilizando el sistema de defensa aérea S-300.” Kyrylo Timoshenko, escribió en un mensaje en Telegram, que recoge la agencia Ukrinform

Kyrylo Timoshenko, agregó que las tropas rusas lanzaron cuatro ataques con misiles en la zona del mercado de automóviles, así como en el punto de concentración de vehículos y ciudadanos para la salida y la entrada a territorio temporalmente ocupado de Ucrania.

Según la información de agencias internacionales señalan que Rusia bombardeó con misiles un convoy humanitario civil a la salida del centro regional en Zaporiyia, donde la gente hacía fila para salir hacia el territorio temporalmente ocupado para recoger a sus familiares, para llevar ayuda.

En el lugar del ataque ya hay equipos de rescate, médicos y los servicios para ayudar a los heridos.