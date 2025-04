La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 1161 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy martes 29 de abril de 2025, Kremlin rechaza tregua de 30 días de Volodímir Zelenski.

Mientras que los ataques siguen porque un dron de las fuerzas ucranianas impactó en la provincia rusa de Bélgorod, contra un vehículo en el que iban cinco civiles, matando a dos de ellos, comunicó este martes el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

Según Gladkov, el vehículo aéreo no tripulado “alcanzó a propósito” un coche en marcha en el que viajaban cinco hombres. Dos civiles murieron en el lugar antes de la llegada de los médicos, mientras que los otros tres fueron trasladados al hospital con lesiones craneoencefálicas cerradas y heridas de metralla. Los médicos comunicaron que el estado de los heridos es de gravedad media.

Las tropas del régimen de Kiev diariamente atacan con drones y misiles a los civiles en provincias fronterizas rusas, destruyendo la infraestructura civil y matando incluso a niños.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance cree que la prolongación del conflicto entre Ucrania y Rusia únicamente llevaría al colapso de Kiev y, en última instancia, podría terminar en una guerra nuclear.

“Si esto no se detiene, los ucranianos no ganarán la guerra. Creo que existe la extraña idea en los grandes medios de comunicación de que, si esto continúa unos años más, los rusos colapsarán, los ucranianos recuperarán su territorio y todo volverá a ser como antes de la guerra. Esa no es la realidad en la que vivimos“

JD Vance durante una entrevista con el ‘podcaster’ e ‘influencer’ de MAGA, Charlie Kirk.