La guerra entre Rusia y Ucrania llega a su día 1048 desde su comienzo el pasado 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una “operación militar especial” para liberar a la población prorrusa de la región ucraniana de Donbás.

Hoy lunes 6 de enero 2025, OIEA advierte de fuertes explosiones cerca de planta nuclear de Zaporiyia.

En el campo militar las fuerzas rusas tomaron la localidad ucraniana de Dachenske, ubicada a poco más de cuatro kilómetros al sur del bastión ucraniano de Pokrovsk, uno de los principales objetivos de la ofensiva rusa en la región de Donetsk, informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte de guerra diario.

“Gracias a las acciones decididas de las unidades de la agrupación militar Centro fue liberada la localidad de Dachenske de la república popular de Donetsk”, señaló el mando ruso en Telegram.

Esta pequeña localidad de poco menos de 200 habitantes es un paso más en el marco de los esfuerzos rusos por controlar Pokrovsk.

Las fuerzas rusas, que continúan su avance en el frente oriental y anunciaron hoy la captura de Kurájove, otro bastión e importante nudo logístico ucraniano, no tienen intención de realizar un asalto frontal en Prokrovsk, sino que pretenden rodear y cercar esta ciudad, según reconoció el mando ucraniano.

El portavoz militar ucraniano Víktor Tregúbov, precisó que “no hay combates urbanos en la ciudad, los rusos no han llegado a las afueras de la ciudad, pero están tratando de cercarla a través de asentamientos vecinos, de aldeas vecinas, infiltrándose con varios grupos, acumulándose, y continúan atacando para rodear la ciudad”.

La eventual toma de Pokrovsk por parte del Ejército ruso no solo significaría un duro revés para Kiev y las rutas de abastecimiento de sus fuerzas en el Donbás, sino que abriría el camino para el avance ruso hacia Sloviansk y Kramatorsk, las principales plazas fuertes de Ucrania en Donetsk.

Guerra Rusia Ucrania: Volodímir Zelenski propuso a Donald Trump pagar las armas que entregue Estados Unidos con los activos rusos congelados

Volodímir Zelenski afirmó haber propuesto al presidente electo estadounidense, Donald Trump, que Washington siga vendiendo armas a Kiev y lo cobre de los 300 mil millones de dólares en activos congelados rusos.

“Le dije (a Trump): ‘Esta es una de las garantías de seguridad. Toma 300 mil millones en activos rusos congelados. Los tomaremos, lo que necesitamos para nuestra producción interior, y vamos a comprar todas las armas a Estados Unidos’” Volodímir Zelenski en una entrevista al popular ‘podcaster’ Lex Fridman

Aseguró que su país “no necesita regalos de Estados Unidos”, sino que puede beneficiar a la economía estadounidense.

“Será muy bueno para su industria, para Estados Unidos, pondremos dinero allí, dinero ruso, no ucraniano, no europeo” Volodímir Zelenski en una entrevista al popular ‘podcaster’ Lex Fridman

La Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá congelaron cerca de 300 mil millones de dólares en activos del Banco Central de Rusia en respuesta a la operación militar especial que Moscú inició en febrero de 2022.

Aproximadamente dos tercios de estos fondos se encuentran en Europa, principalmente en el depositario belga Euroclear. El mes pasado Kiev empezó a recibir beneficios provenientes de estos fondos.

Por su parte, Moscú ha calificado de robo el hecho de que Washington transfiera a Ucrania fondos provenientes de los ingresos de los activos que fueron bloqueados “de forma completamente ilegal”.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania (OLIVIER MATTHYS / EFE)

Estados Unidos cree que Moscú dará tecnología aeroespacial a Corea del Norte

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo este lunes en Seúl que considera que Rusia está dispuesta a compartir tecnología avanzada satelital y aeroespacial con Corea del Norte a cambio de la provisión de armamento y otros equipos por parte de Pionyang para apoyar la invasión de Ucrania.

”Tenemos razones para creer que Moscú tiene la intención de compartir tecnología espacial y satelital avanzada con Piongyang” Antony Blinken en una rueda de prensa conjunta tras haberse reunido con su homólogo surcoreano, Cho Tae-yul

”Putin puede estar a punto de revertir una política que ha durado décadas al reconocer la legitimidad del programa de armas nucleares de la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial de Corea del Norte)” Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos

Blinken consideró que esté asunto es capital, “no solo para los Estados Unidos”, sino también para sus dos principales aliados de Washington en la región, Corea del Sur y Japón.

Corea del Norte ha apoyado desde hace más de un año a Rusia con el envío de armamento y de tropas para apoyar la campaña de Moscú en Ucrania.

Coincidiendo con la visita de Blinken, Corea del Norte lanzó un misil balístico, el primer ensayo de este tipo en dos meses, una acción que tanto el secretario de Estado como Cho condenaron durante su encuentro.

Sin embargo, el lanzamiento parece quedar en cierta medida en segundo plano en un momento en el que Pionyang ha dado la espalda al diálogo mientras fortalece enormemente su cooperación militar con Moscú.

También por la gran convulsión política en Corea del Sur tras la destitución del presidente, Yoon Suk-yeol, a cuenta de su fallido intento de imponer la ley marcial el pasado 3 de diciembre.

Antony Blinken señala que México tiene una oportunidad muy grande en el nearshoring (Mariam Zuhaib / AP)

OIEA advierte de fuertes explosiones cerca de planta nuclear de Zaporiyia

Los observadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) desplazados en Ucrania informaron anoche que han oído fuertes explosiones cerca de la central nuclear ucraniana de Zaporiya.

En un comunicado colgado en su página web, el organismo con sede en Viena señala que las detonaciones coinciden con informes sobre un ataque con drones contra el centro de formación de la central.

Esto “supone otra amenaza para la seguridad nuclear de la mayor central nuclear de Europa”, advirtió el director general, Rafael Grossi.

El equipo de observación del OIEA en Zaporiya informó haber escuchado dos fuertes explosiones procedentes del exterior del perímetro de la planta el domingo por la tarde.

El equipo del OIEA aseguró haber oído además fuego de ametralladora procedente del lugar de los hechos.

Según los observadores internacionales, la intensidad de las actividades militares en las cercanías de la mayor central nuclear de Europa, ocupada por Rusia desde marzo de 2022, aumentaron durante el fin de semana.

“Un ataque contra cualquier central nuclear es completamente inaceptable” Rafael Grossi, director de la OIEA

Ante el aumento de la actividad militar en los entornos de la planta, el director general del OIEA hizo un llamamiento a la “máxima moderación” para impedir el “claro peligro” contra la seguridad de la central.

El Ejército de Rusia ocupó en los primeros días de la invasión de Ucrania la planta de Zaporiya, con seis reactores considerada como la más grande de Europa.

La central atómica, gestionada por personal ucraniano bajo órdenes de expertos rusos, no está generando energía y se encuentra en parada fría.