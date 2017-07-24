México.- El empresario estadounidense y consejero de la Casa Blanca, Jared Kushner, negó este lunes en un mensaje escrito cualquier colusión con autoridades rusas para llevar a su suegro Donald Trump a la victoria en la elección presidencial de noviembre pasado, horas antes de comparecer ante una comisión legislativa que investiga al presidente y gente cercana.

“No cometí actos de colusión ni conocí a nadie más en la campaña que lo hiciera con ningún gobierno extranjero”, aseguró el esposo de Ivanka Trump en una misiva.

“No mantuve contactos inapropiados, no he dependido de fondos rusos para financiar mis actividades empresariales en el sector privado, he tratado de ser totalmente transparente”, agregó.

Además, calificó como “una pérdida de tiempo” la reunión que sostuvo su cuñado Donald Trump Jr con una abogada rusa, supuesta emisaria del gobierno de su país.

“Llegué un poco tarde a la reunión. Cuando llegué ahí, la persona que desde entonces ha sido identificada como la abogada rusa hablaba sobre la prohibición de las adopciones estadunidenses de niños rusos. No tenía idea de por qué se estaba planteando ese tema y rápidamente determiné que mi tiempo no estaba siendo bien gastado en esta reunión”, por lo que envió un correo a uno de sus asistentes para que interrumpiera la reunión y le permitiera salir con alguna excusa.

“He tratado de ser totalmente transparente con respecto a la presentación de mi formulario SF-86, por encima y más allá de lo que se requiere. Con suerte, esto dejará en claro estos asuntos”, remató Kushner.

Con información de Efe y Notimex