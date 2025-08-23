Referente al caso de Freddy Mireles, testigos narraron más detalles sobre el asesinato que habría perpetrado contra su amigo; sus versiones habrían reforzado lo visto en el video que circula en redes.

El caso de Freddy Mireles se viralizó debido al video, en el que se observa a dicho sujeto disparar a la cabeza de su amigo con un rifle, con quien estaba cantando un narcorrido en un domicilio de Ediburg, Texas, Estados Unidos.

Si bien se dio a la fuga, Freddy Mireles fue detenido poco después en su domicilio, sin embargo, las autoridades no tienen el móvil del asesinato de su amigo, aunque internautas tienen una versión.

Freddy Mireles: Testigos dieron estos detalles sobre asesinato de su amigo

Tal como refirieron las autoridades del condado de Hidalgo, los testigos son parte clave de la investigación del caso Freddy Mireles, quienes ya habrían prestado declaración y narraron algunos detalles sobre el asesinato de su amigo.

De manera inicial se señaló que Freddy Mireles llegó junto a su amigo al domicilio en el que sucedieron los hechos, la noche del domingo 17 de agosto, pero minutos después se escuchó el disparo del rifle.

Uno de dichos testigos fue quien grabó en video el momento en que Freddy Mireles asesinó a su amigo, tras haber tomado de repente el rifle tipo AR mientras cantaba con quien fue identificado como Julio César Soto Jr.

Después del asesinato, los tres testigos presentes en el domicilio señalaron que Freddy Mireles huyó con el rifle en su vehículo, un Corvette rojo, tras tomar una pistola pequeña que cargaba su amigo.

Las versiones darían fuerza a lo visto en el video, además de que tras una rueda fotográfica de parte de las autoridades, uno de los testigos identificó a Freddy Mireles como el tirador y asesino de su amigo.

Por esta razón más el video, Freddy Mireles fue detenido poco después, tras localizar su vehículo en su residencia, a poca distancia del lugar en el que mató a su amigo; no habría puesto resistencia al momento de la aprehensión.

Freddy Mireles mató a su amigo con un rifle (Vía Facebook)

¿Por qué Freddy Mireles asesinó a su amigo? Esto se sabe por video y otras imágenes

En redes sociales han comenzado a circular otros videos e imágenes sobre lo ocurrido previo a que Freddy Mireles matara a su amigo de un disparo en la cabeza, por ejemplo, una presunta discusión que tuvieron antes.

Uno de los videos mostraría al amigo, Julio César Soto Jr. pidiendo a Freddy Mireles que se calme, mientras se observa que se estarían enfrentando, mientras que en una segunda grabación, le querría pegar.

Sin embargo, internautas han apuntado con base en dichos videos y otras publicaciones de Freddy Mireles con su amigo, que el asesino habría estado enojado con Julio César Soto Jr.

De momento, las autoridades no han señalado la veracidad de los videos mencionados o el móvil del asesinato cometido por Freddy Mireles contra su amigo, ya que como mencionaron en conferencia de prensa, siguen las investigaciones.

Por su parte, el lunes 18 de agosto Freddy Mireles fue presentado ante un juez quien le imputó el delito de homicidio, pero fijó una multa para llevar el proceso en libertad por 2.5 millones de dólares.