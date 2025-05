Frank Cuesta admite sus mentiras y revela no ser herpetólogo, ni tener cáncer y ni haber rescatado animales.

Francisco Javier Cuesta Ramos, mejor conocido como Frank Cuesta de 53 años de edad, es un youtuber que ha estado en el ojo del huracán desde que fue arrestado por tener animales salvajes sin licencia.

A través de su canal de YouTube, Frank Cuesta admitió todas las mentiras que dijo a sus fans y seguidores a través de los años, tales como:

Y es que Frank Cuesta reveló todas sus mentiras en su video pudiendo disculpas públicas.

En él, Frank Cuesta asegura que el personaje que creó, poco a poco se le fue de las manos, e incluso dio a conocer que jamás tuvo cáncer.

Pues admitió que se estaba tratándose de mielodisplasia pero jamás de cáncer; además reveló que todos los animales del santuario fueron comprados y no rescatados:

“No tengo cáncer, llevo años tratándome por una mielodisplasia, pero no tengo cáncer. Todos los animales que hay en el santuario han sido comprados por lo tanto podríamos decir que es más una granja de animales que un santuario, nunca he rescatado animales y ha sido todo parte de un show que poco a poco se me ha ido de las manos”

Frank Cuesta