En las efemérides del día, hoy 5 de septiembre se celebra el Día Mundial del Hermano, fecha que tiene un vínculo nada más ni menos que con la Madre Teresa de Calcuta.

El Día Mundial del Hermano celebrado hoy 5 de septiembre con la Madre Teresa de Calcuta tiene un vínculo particular, debido a su creación en la fecha de la muerte de la religiosa en est e mismo día, pero de 1997.

Ya que el Día Mundial del Hermano se conmemora en homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableciera la celebración.

Pues el vínculo entre el Día Mundial del Hermano con la Madre Teresa de Calcuta se debe a que la santa se le reconoce por su labor humanitaria, símbolo de solidaridad y empatía; y quien junto a sus hermanas religiosas llevó paz y sosiego a miles de personas necesitadas y desamparadas en el mundo.

El vínculo con la Madre Teresa de Calcuta hace que en el Día Mundial del Hermano no solo se celebre a los consanguíneos hoy 5 de septiembre.

Ya que el Día Mundial del Hermano también se les celebra a la hermandad espiritual y fraternal.

Por lo que esta conmemoración del Día Mundial del Hermano de hoy 5 de septiembre también se extiende hacia otras personas que pese a no ser hermanos de sangre han creado un vínculo como sí lo fueran.

Con ello, el Día Mundial del Hermano tiene como objetivo valorar la unión, el respeto y el apoyo mutuo , más allá de las diferencias incluso de la sangre.