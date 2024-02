El sábado 10 de enero, Mieka Pokarier, una joven fan de Taylor Swift, murió en un choque mientras se dirigía a un concierto de la famosa en Australia.

La trágica muerte la encontró a sus únicamente 16 años de edad . La chica viajaba con su hermanita Freya, de 10 años, y su madre a Melbourne.

Lamentablemente, sufrieron un grave accidente cerca de Dubbo cuando chocaron con un semirremolque, a punto de conocer a Taylor Swift.

Hermana y mamá de fan de Taylor Swift se encuentran graves

En el accidente que le arrebató la vida a Mieka Pokarier, fan de Taylor Swift, su hermana y su madre también resultaron gravemente heridas, por lo que fueron trasladadas en helicóptero al hospital Westmead.

La menor de 10 años se debate entre la vida y la muerte con lesiones cerebrales, la pelvis rota y una pierna fracturada.

Kim Litchfield, la madre fue conducida hasta el hospital de Dubbo. En cuanto al conductor del camión, este sufrió lesiones leves y se encuentra estable en el mismo hospital.

Fan de Taylor Swift muere en choque (@taylornation/Instagram)

La madrina de las niñas, Karleigh Fox, sigue de cerca la recuperación de la más pequeña, mientras que el padre está al tanto de la situación, ya que las lesiones fueron graves y su estado es delicado.

Algunos medios locales informan que la niña escucha su álbum favorito “1989 Taylor’s Version” con la esperanza de que esto contribuya a su recuperación.

Una impactante imagen del accidente muestra una columna de humo negro, y se informa que la fan de Taylor Swift viajaba en el asiento de copiloto, lo cual podría haber influido en su trágico destino.

Además, se reveló que en la pantalla del iPad de la adolescente, que quedó intacta después del accidente, aún se reproducía “All of the Girls You Loved Before”, pues se preparaba para el concierto.