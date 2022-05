Eva Mireles, maestra en la primaria de Texas donde 19 niños murieron por un tiroteo, fue la primera víctima identificada el pasado 24 y su hija se despidió de ella con una carta en la que asegura: Mamá, eres una heroína.

Desde redes sociales, su hija compartió una carta donde asegura que ahora el mundo sabe cómo es que una heroína se ve , luego de que se interpusiera entre el agresor y sus estudiantes durante el tiroteo.

“A la mitad que me completa, Mamá, no tengo palabras para describir cómo me siento ahora, mañana y el resto de mi vida. Nunca pensé que estaría aquí escribiendo este tipo de mensaje para ti. Mamá, eres una heroína…Eres muy conocida por muchos ahora y estoy muy feliz de que la gente conozca tu nombre, y esa hermosa cara tuya y que sepan cómo es que una heroína se ve”

Adalynn, hija de Eva Mireles